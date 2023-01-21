Portekizli süperstarın geleceğe dönük birçok planı var, ancak devasa evi şimdilik her şeyin önünde...

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'a uyum sağlamak için elinden geleni yapıyor ve bu kapsamda, ailesi de Portekizli yıldızın yanında ve ülkeye ayak uydurmaya çalışıyorlar.

Ronaldo, şimdilik 2 yıl boyunca Arabistan'da kalma planı yapıyor, ancak onun daimi olarak yaşamak istediği ve astronomik bir ücretle Portekiz'de bir ev yaptırdığı biliniyor.

Al Nassr ile bu ayın başında sezon başına 200 milyon Euro değerinde iki yıllık bir anlaşma imzalayan 37 yaşındaki oyuncu, memleketi Portekiz'de devasa bir ev yaptırıyor, ancak henüz ayda 5 bin Euro vereceği bir şef bulamadı.

Ronaldo ve partneri Georgina Rodriguez, beş çocuklarını büyütürken hem geleneksel Portekiz yemeklerine hem de Japon lezzetlerine oldukça düşkün...

Ne söylendi?

MailOnline'daki habere göre, beş kez Ballon d'Or kazanan süper yıldız, Haziran ayında tamamlanacak olan yeni devasa konutu için bir şef ayarlamak istiyor.

Ronaldo, şu anda evinde ayda 4.800 Sterlin'e bir şef çalıştırdığını ve şefinin çok iyi olduğunun altını çiziyor.

Yemek hazırlığı hem çifti hem de beş çocuğunu ilgilendiriyor; Cristiano Jr, Mateo, Eva, Alana ve Bella ailesiyle birlikte şu anda Suudi Arabistan'da bir otelde kalıyor.

Ronaldo, Dünya Kupası'nın ardından Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşme imzaladı ve şimdilik, orada geçireceği iki yılın ardından yaklaşık 20 milyon Euro gibi bir bedelle yaptırdığı yeni evinde daimi olarak yaşayacak.

Portekizli süperstarın geçen yıl memleketine dönme hayaliyle Manchester United'dan ayrılmadan önce Cascais, Quinta da Marinha'da bir arsa satın aldığı belirtilmişti.

"Avrupa'daki işim bitti"

Al Nassr formasıyla ilk kez PSG'ye karşı bir hazırlık maçında forma giyen Ronaldo, 5-4'lük mağlubiyette iki gol atarak maçın adamı seçildi.

Premier Lig, La Liga, Serie A ve beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Ronaldo, 951 maçta 701 kulüp golünün ardından Avrupa'daki işinin bittiğini ve kazanabileceği her şeyin sahibi olduğunu söylemişti.

"Ben, burada olmaktan dolayı gerçekten mutluyum ve Suudi Arabistan liginin rekabetçi olduğunu biliyorum.

"Birçok maç izledim. Hayatımda ve kariyerimde bu büyük kararı verdiğim için çok gururluyum.

"Avrupa'daki işim bitti. En önemli kulüplerin hepsinde oynadım."