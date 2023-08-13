- Al-Nassr, Al Hilal'i yenip şampiyon oldu
Ronaldo iki gole imza attı
- Portekizli yıldız, Suudi Arabistan'daki ilk kupasını kazandı
NE OLDU? Beş Şampiyonlar Ligi galibi Cristiano Ronaldo, 74. ve 98. dakikalarda kaydettiği iki golle Al-Hilal karşısında Al-Nassr'a kupayı getirdi ve böylece Al Nassr, Arap Kulüpler Şampiyonası'ndaki ilk zaferini elde etti.
BÜYÜK RESİM: Al-Nassr, 10 kişi kalmasına rağmen Jorge Jesus'un ekibi Al-Hilal karşısında kupayı kazandı. Suudi Arabistan'daki ilk kupasını kaldıran Cristiano Ronaldo biri uzatmalarda olmak üzere kaydettiği iki golle takımına zaferi getirdi.
DAHA FAZLASI: Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Sadio Mane, Seko Fofana, Marcelo Brozovic, Anderson Talisca ve Alex Telles gibi oyuncular forma giyiyor. Kadrosunda Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Malcom ve Kalidou Koulibaly'yi bulunduran Al Hilal ise daha önce 2 kez şampiyon olduğu kupada 3. defa finalde kaybetti.
AL-NASSR İÇİN SIRADA NE VAR? Suudi Arabistan ekibi, 14 Ağustos'ta ligde Al-Ettifaq ile karşı karşıya gelecek.