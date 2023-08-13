Arap Kulüpler Şampiyonası'nda Al Nassr'a kupa getiren Cristiano Ronaldo kulüple kaldırdığı ilk kupasını dans ederek kutladı.

Al-Nassr, Al Hilal'i yenip şampiyon oldu

Ronaldo iki gole imza attı

Portekizli yıldız, Suudi Arabistan'daki ilk kupasını kazandı

NE OLDU? Beş Şampiyonlar Ligi galibi Cristiano Ronaldo, 74. ve 98. dakikalarda kaydettiği iki golle Al-Hilal karşısında Al-Nassr'a kupayı getirdi ve böylece Al Nassr, Arap Kulüpler Şampiyonası'ndaki ilk zaferini elde etti.

BÜYÜK RESİM: Al-Nassr, 10 kişi kalmasına rağmen Jorge Jesus'un ekibi Al-Hilal karşısında kupayı kazandı. Suudi Arabistan'daki ilk kupasını kaldıran Cristiano Ronaldo biri uzatmalarda olmak üzere kaydettiği iki golle takımına zaferi getirdi.

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DAHA FAZLASI: Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Sadio Mane, Seko Fofana, Marcelo Brozovic, Anderson Talisca ve Alex Telles gibi oyuncular forma giyiyor. Kadrosunda Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Malcom ve Kalidou Koulibaly'yi bulunduran Al Hilal ise daha önce 2 kez şampiyon olduğu kupada 3. defa finalde kaybetti.

AL-NASSR İÇİN SIRADA NE VAR? Suudi Arabistan ekibi, 14 Ağustos'ta ligde Al-Ettifaq ile karşı karşıya gelecek.