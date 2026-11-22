Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Katar temsilcisi Al Sadd ile oynayacağı merakla beklenen maç öncesinde moral buldu. Konuk takımın en önemli yıldızlarından Hırvat Marcelo Brozovic ile Brezilyalı Roberto Firmino'nun, iki takımı Al-Awwal Park'ta karşı karşıya getirecek mücadelede forma giyemeyeceği kesinleşti. Al Sadd, Riyad yolculuğu öncesinde kadrosunu vuran sakatlık serisiyle boğuşuyor.

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Katar ekibi Al Sadd'ın kafilesi, AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Bölgesi grup aşamasının beşinci haftasında salı akşamı oynanacak Al Nassr maçına hazırlanmak üzere pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaşacak.

Katar kulübü pazar akşamı, karşılaşma için kamp kadrosunu açıkladı. Al Hilal'in eski teknik direktörü Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Al-Awwal Park'tan olumlu bir sonuçla dönmeyi hedeflediği maç için 22 oyuncuyu kadroya aldı.

Kadroda iki önemli isim yer almadı: Al Nassr'ın eski orta saha oyuncusu Hırvat Marcelo Brozovic ve Al Ahli'nin eski forveti Brezilyalı Roberto Firmino. İki oyuncu da sakatlıkları nedeniyle teknik heyetin bu kritik maç için alternatifleri arasında bulunamadı.

Al Sadd'ın sorunları bu ikiliyle de sınırlı değil. Takımda sakatlıklar nedeniyle başka eksikler de bulunuyor. Bu durum, Batı Bölgesi'nin en güçlü rakiplerinden biriyle karşılaşacak olan Lucescu'yu doğru ilk 11'i belirleme konusunda zorlu bir sınavla baş başa bırakıyor. Üstelik maç, Katar ekibinin puan tablosundaki yerini iyileştirmeye ihtiyaç duyduğu bir döneme denk geliyor.

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Brozovic eski takımına karşı yok

Brozovic'in yokluğu ayrı bir anlam taşıyor. Zira Hırvat orta saha oyuncusu, Al Sadd'a transfer olmadan önce son üç sezonda Al Nassr forması giymişti.

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34 yaşındaki oyuncu, yeni takımının formasıyla yalnızca bir maçta süre bulduktan sonra uyluğundan sakatlanmış ve geçen ayın ortasından bu yana sahalardan uzak kalmıştı. Sahalara dönemeyen Brozovic, eski kulübüne karşı oynanacak bu sıra dışı maçta da takımını yalnız bırakacak.

Firmino da eksikler listesine katıldı. Brezilyalı futbolcunun kısa süre önce arka adale sakatlığı geçirmesiyle, daha önce forma giydiği Suudi Arabistan Ligi kulüplerinden birine karşı yeniden sahaya çıkma fırsatı bulabileceği maça yetişmesi zor görünüyor.

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Al Sadd ayrıca Brezilyalı ofansif orta saha Claudinho, Fransız bek Younes El Hannach ve Katarlı stoper Pedro Miguel'den de sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak. Bu durum, Lucescu'nun Al Nassr maçı öncesindeki işini daha da zorlaştırıyor.

Muntari döndü, Katarlı yıldızlar kadroda

Öte yandan Al Sadd'ın kadrosunda bazı sevindirici haberler de var. Lucescu, uyluğundaki kas sakatlığından nihayet kurtulan Katarlı forvet Mohammed Muntari'yi kadroya çağırdı. Muntari, maçta takımın hücum alternatifleri arasında yer alacak.

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Kadroda ayrıca başını Akram Afif, Boualem Khoukhi ve Hassan Al-Haydos'un çektiği Katar Milli Takımı'nın önemli isimleri de bulunuyor. Onlara İtalyan stoper Alessio Romagnoli, Brezilyalı bek Paulo Otavio ve Uruguaylı orta saha oyuncusu Agustin Soria eşlik ediyor.

Rumen teknik adam, etkili eksikleri telafi etmek ve Al Nassr karşısında rekabetçi bir görüntü ortaya koymak için bu grubun tecrübesinden yararlanmayı umuyor. Özellikle de gruptaki zor durumu nedeniyle takımın daha fazla puan kaybetme lüksü bulunmuyor.

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Batı Grubu puan tablosunda farklı hedeflere ve konumlara sahip iki takım için maç büyük önem taşıyor. Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou yönetimindeki Al Nassr 6 puanla yedinci sırada yer alırken, Al Sadd yalnızca 2 puanla sondan bir önceki basamak olan 15. sırada bulunuyor. Bu tablo, turnuvadaki gidişatını düzeltmek isteyen Katar ekibini olumlu bir sonuç almak zorunda bırakıyor.

Eksiklerin Katar ekibinin hedeflerine ağır bir darbe vurması beklenirken, Al Nassr ise saha ve taraftar avantajını kullanarak üç puanı hanesine yazdırmayı ve eleme turlarına yükselme yarışındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

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Al Sadd'ın Al Nassr maçı kadrosu şöyle:

Kaleciler: Mutaz Barsham, Saad Al-Sheeb, Yousef Abdullah.

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Defans: Alessio Romagnoli, Paulo Otavio, Boualem Khoukhi, Tarek Salman, Mohammed Waad, Abdulrahman Bakri, Abdullah Al-Yazidi, Abdulsamad Bounaser.

Orta saha: Agustin Soria, Mohamed Camara, Guilherme, Mostafa Meshaal.

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Hücum: Akram Afif, Mohammed Muntari, Hassan Al-Haydos, Mohammed Manai, Hashim Ali, Giovanni, Yousef Abdulrazaq.