Al-Musrati için Beşiktaş'a yapılan astronomik teklif şaşırttı

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Al-Musrati için Suudi Arabistan'dan resmi teklif aldıklarını açıklarken bu teklifteki rakam ortaya çıktı.

Hüseyin Yücel, Al-Musrati için teklif olduğunu açıklamıştı

Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklif ortaya çıktı

Libyalı oyuncu için ciddi bir teklif söz konusu

NE OLDU? Beşiktaş tarihinin en yüksek bedelli (11 milyon euro) transferi olan Al-Musrati, performansıyla beklentilerin altında kalmıştı. Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Al-Musrati için Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif aldıklarını açıklamıştı. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, bu teklifteki ciddi rakam ortaya çıktı.

NE SÖYLENDİ? Hüseyin Yücel, Al-Musrati için teklif aldıklarını ve değerlendirmeyi düşündüklerini şu sözlerle açıklamıştı: "Yarından (bugün) itibaren görüşmelere başlayacağız. Bakalım ne verecekler. Onu da paylaşırız kamuoyuyla."

BÜYÜK RESİM: Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Suudi Arabistan'dan Al Musrati'ye ciddi bir teklif var. Deneyimli orta saha için gelen teklifin 20 milyon euro'ya yakın bir rakam olduğu söyleniyor.

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DAHA FAZLASI: Bu sezon 17 maça çıkıp 1110 dakika sahada kalan Al-Musrati 1 gollük skor katkısı verdi.