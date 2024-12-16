Al-Musrati için Beşiktaş'a yapılan astronomik teklif şaşırttı

- Hüseyin Yücel, Al-Musrati için teklif olduğunu açıklamıştı
- Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklif ortaya çıktı
- Libyalı oyuncu için ciddi bir teklif söz konusu
NE OLDU? Beşiktaş tarihinin en yüksek bedelli (11 milyon euro) transferi olan Al-Musrati, performansıyla beklentilerin altında kalmıştı. Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Al-Musrati için Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif aldıklarını açıklamıştı. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, bu teklifteki ciddi rakam ortaya çıktı.
NE SÖYLENDİ? Hüseyin Yücel, Al-Musrati için teklif aldıklarını ve değerlendirmeyi düşündüklerini şu sözlerle açıklamıştı: "Yarından (bugün) itibaren görüşmelere başlayacağız. Bakalım ne verecekler. Onu da paylaşırız kamuoyuyla."
BÜYÜK RESİM: Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Suudi Arabistan'dan Al Musrati'ye ciddi bir teklif var. Deneyimli orta saha için gelen teklifin 20 milyon euro'ya yakın bir rakam olduğu söyleniyor.
DAHA FAZLASI: Bu sezon 17 maça çıkıp 1110 dakika sahada kalan Al-Musrati 1 gollük skor katkısı verdi.