Yunan ekibi Levadiakos, bugün salı günü, Mısırlı Mohamed Elneny ile bonservis bedeli ödemeden anlaştığını açıkladı.

Bu gelişme, Elneny'nin geçen sezon sonunda BAE ekibi Al Jazira'dan ayrılmasının ardından geldi.

Kulüp, transferin detaylarını henüz açıklamazken, Elneny'nin kadroya katıldığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurmakla yetindi.

Hatırlatmak gerekirse, Elneny birçok kulübün formasını giydi; bunların en önemlileri arasında İsviçre ekibi Basel'e, İngiliz ekibi Arsenal'e, Türk ekibi Beşiktaş'a ve BAE ekibi Al Jazira'ya geçmeden önce oynadığı Mısır'daki Al Mokawloon Al Arab yer alıyor.

Elneny, kulübün yayınladığı bir video aracılığıyla Yunan takımının taraftarlarına bir mesaj gönderdi ve şöyle dedi: "Herkese merhaba, Yunan ekibi Levadiakos ile imza attım, kariyerime burada başlayacağım için çok mutluyum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Umarım her şey yolunda gider, bu takım için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Levadiakos taraftarları, sizi bir sonraki maçta görüşmek üzere."

Elneny sözlerini şöyle tamamladı: "Kulüpteki kariyerime başlamak için çok heyecanlıyım."

Hatırlatmak gerekirse, Levadiakos, 5 hafta sonunda topladığı 1 puanla Yunanistan Ligi'nde son sırada yer alıyor.







