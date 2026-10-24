İttihad, bu sezonki AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini arama yolculuğunda yıldızını geri kazandı.

İttihad, AFC Elit Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında, yarından sonra Pazartesi günü Özbek ekibi Navbahor'a konuk olacak ve maç ev sahibinin sahasında oynanacak.

Suudi Arabistan'ın "Al Riyadiyah" gazetesi, Cidde ekibinin maç kadrosunda, son dönemde yaşadığı sakatlıktan iyileşen Hollandalı kanat oyuncusu Steven Bergwijn'in geri döndüğünü belirtti.

Bergwijn, bağırsak iltihabı sakatlığı yaşamış ve bu sebeple dün Cuma günü oynanan ve Suudi Roshn Ligi'nin on birinci haftasında "Kaplanlar"ın 2-0 galibiyetiyle sona eren Diriyah maçında forma giyememişti.

Gelecek maçlar NEF AFC Şampiyonlar Ligi 1 10:45 ITT

Suudi kanat oyuncusunun dönüşü İttihad için son derece önemli; özellikle de takımın AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye dek herhangi bir galibiyet elde edememiş olması sebebiyle.

"Al Amid", ilk maçında Katar ekibi Al Shamal ile 1-1 berabere kalırken, Cidde'deki Al Inmaa Stadı'nda oynadığı ikinci maçını Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Shabab Al Ahli karşısında 2-1 kaybetti.

Bu olumsuz sonuçlar, İttihad'ın Asya şampiyonluğundaki durumunu hayal kırıklığı yaratacak bir noktaya getirdi; takım 1 puanla on birinci sırada yer alırken, Özbek ekibi 3 puanla yedinci sırada bulunuyor.