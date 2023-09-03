Al-Ittihad, Karim Benzema'nın yanına Süper Lig devlerinin istediği yıldızı alıyor

- Ramos, PSG'den serbest oyuncu olarak ayrıldı
- Beşiktaş ile Galatasaray deneyimli savunmacıyı istiyordu
- Suudi Arabistan ekibi, Ramos'u Benzema'nın yanına getirmek istiyor
NE OLDU? Foot Mercato'ya göre, Al Ittihad transfer dönemi kapanmadan önce kadroya bir savunmacı eklemek istiyor. Luiz Felipe transferini bitiremeyen Al Ittihad'ın hedefinde şimdi Sergio Ramos var. Suudi Arabistan ekibi, Karim Benzema'yı Real Madrid'den eski takım arkadaşıyla buluşturmak istiyor.
BÜYÜK RESİM: Sergio Ramos, Paris Saint-Germain'den serbest oyuncu olarak ayrıldı ve Süper Lig devleri Beşiktaş ile Galatasaray, İspanyol savunmacıyı istiyordu.
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SIRADA NE VAR? Al-Ittihad, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 14 Eylül'de Al-Akhdoud'a karşı oynayacak.