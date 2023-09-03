Al-Ittihad, Karim Benzema'nın yanına Süper Lig devlerinin istediği yıldızı alıyor

İdil Erin Tetik
Karim Benzema Al-Ittihad Saudi Pro League 2023-24Getty
Sergio RamosAl IttihadTransfersK. BenzemaReal Madrid

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Karim Benzema'yı Real Madrid'den eski takım arkadaşıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

  • Ramos, PSG'den serbest oyuncu olarak ayrıldı
  • Beşiktaş ile Galatasaray deneyimli savunmacıyı istiyordu
  • Suudi Arabistan ekibi, Ramos'u Benzema'nın yanına getirmek istiyor

NE OLDU? Foot Mercato'ya göre, Al Ittihad transfer dönemi kapanmadan önce kadroya bir savunmacı eklemek istiyor. Luiz Felipe transferini bitiremeyen Al Ittihad'ın hedefinde şimdi Sergio Ramos var. Suudi Arabistan ekibi, Karim Benzema'yı Real Madrid'den eski takım arkadaşıyla buluşturmak istiyor.

BÜYÜK RESİM: Sergio Ramos, Paris Saint-Germain'den serbest oyuncu olarak ayrıldı ve Süper Lig devleri Beşiktaş ile Galatasaray, İspanyol savunmacıyı istiyordu.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Karim Benzema Al-Ittihad Saudi Pro League 2023-24GettySergio Ramos PSG 2022-23Getty Images

Gelecek maçlar

Sergio Ramos Karim BenzemaGetty

SIRADA NE VAR? Al-Ittihad, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 14 Eylül'de Al-Akhdoud'a karşı oynayacak.

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