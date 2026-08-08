Al-Ittihad'ın oyuncusunu yedek kulübesi cehenneminden kurtaracak 3 Avrupa teklifi

Faysal el-Gamdi'nin İttihad içindeki geleceği, oyuncuyu gelecek sezon farklı bir deneyime yönlendirebilecek yeni gelişmelerin ortaya çıkmasının ardından tüm ihtimallere açık hale gelmiş görünüyor. Bu durum, "el-Amid"in kadrosunda ilk 11'de yer kapmak için verilen güçlü rekabetin gölgesinde yaşanıyor.

Medya mensubu Muhammed el-Bükeyri, el-Gamdi'nin hizmetlerinden yararlanmak amacıyla kulüp yönetimine 3 yabancı teklifin ulaştığını, bu tekliflerin son dönemde oyuncuya menajeri aracılığıyla geldiğini açıkladı.

Kaynak, tekliflerin İspanya, Portekiz ve Yunanistan'daki kulüplerden geldiğini ve böylece Suudi orta saha oyuncusunun birden fazla Avrupa seçeneğiyle karşı karşıya kaldığını, İttihad'ın bu tekliflere ilişkin nihai tutumunun ise henüz netleşmediğini belirtti.

El-Gamdi, İttihad yönetiminin tekliflere ilişkin tutumunu yaz transfer döneminin sonundan önce netleştirmesini istiyor; özellikle de daha önce bir yurt dışı deneyimi yaşadıktan sonra Suudi Arabistan dışında yeni bir profesyonel deneyim yaşamayı arzuladığı için.

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Oyuncunun bu tutumu, İttihad ile forma giyme fırsatlarının azalmasına yönelik endişelerinin gölgesinde geliyor; özellikle orta sahadaki rekabetin gücü ve aynı mevkileri doldurabilecek birden fazla ismin varlığı, onu yeni sezonda düzenli forma giymekten uzak tutabilir.

El-Gamdi, ister yeni bir Avrupa deneyimi için ayrılmasına onay verilmesi ister takım kadrosunda tutulması şeklinde olsun, İttihad yönetiminin geleceğine ilişkin kararını bekliyor. Oyuncunun daha fazla oyun süresi alma isteği ise gelecekteki rotasını belirlemede belirleyici bir etken olarak öne çıkıyor.