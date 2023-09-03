Al Ittihad'ın istediği Mohamed Salah için Mısır'dan sürpriz karar

Mohamed Salah, Mısır'ın Etiyopya'ya karşı oynayacağı Afrika Uluslar Kupası elemelerinde kadroda yer almayacak.

Salah, Mısır kadrosunda dinlendirilecek

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde oynamayacak

Al-Ittihad, Mohamed Salah'ı istiyor

NE OLDU? Mohamed Salah, Mısır'ın 8 Eylül'de Etiyopya'ya karşı oynayacağı Afrika Uluslar Kupası elemelerinde forma giymeyecek. The Sun'ın haberine göre, Mısır Teknik Direktörü Rui Vitoria oyuncuyu dinlendirecek. Afrika Uluslar Kupası'na gitmeyi halihazırda garantileyen Mısır, Mohamed Salah'ı 12 Eylül'deki Tunus maçında oynatacak.

BÜYÜK RESİM: Liverpool, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın Mohamed Salah için yaptığı 150 milyon sterlin'lik teklifi reddetmişti. Al-Ittihad'ın Mohamed Salah için daha büyük bir teklif yapacağı söyleniyor.

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MOHAMED SALAH İÇİN SIRADA NE VAR? Liverpool'un Aston Villa'ya karşı aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından Mohamed Salah milli takıma gidecek.