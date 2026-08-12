Suudi Arabistan ekibi İttihad, İspanyol kulübü Girona ile, sarı-siyahlı takımın yeni sezon kadrosunu yeniden düzenleme hamleleri kapsamında, "el-Amid" oyuncularından birinin kiralık olarak İspanyol ekibine transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Suudi Arabistan'daki "el-Riyadiyye" gazetesinin haberine göre, anlaşma, İspanyol oyuncu Unai Hernandez'in bir sezonluğuna Girona'ya kiralanmasını ve İspanyol kulübünün kiralık sürenin bitiminde oyuncunun sözleşmesini satın alma hakkına sahip olmasını öngörüyor.

İttihad yönetimi, Girona'nın Hernandez'i kiralamak için sunduğu teklifi değerlendirmişti. Teklife göre, gelecek sezon boyunca İspanyol kulübü oyuncunun maaşının sınırlı bir bölümünü karşılarken, geri kalan alacaklarını İttihad üstlenecekti.

Hernandez, İttihad'a Şubat 2025'te Barcelona'dan üç yıllık sözleşmeyle katılmış ve takımla 10 maça çıkmış, bu süreçte bir gol atıp üç gole asist yapmıştı. Ardından geçen sezon sahadaki görünürlüğü, Suudi Süper Kupası yarı finalinde Nasr karşılaşmasında oynadığı 8 dakikayla sınırlı kalmıştı.

Sezonun ikinci yarısında İspanyol oyuncu, kiralık olarak Şebab'a transfer oldu ve bu takımla 31 maça çıktı; gol atamadan yalnızca bir gole asist yaptı.

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