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Al-Ittihad v Fenerbahce - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

Al-Ittihad, Girona ile anlaşmayı sonuçlandırdı: Bir oyuncu daha hesap dışı

Transfers
Al Ittihad - Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Premier Lig
U. Hernandez
Girona
Suudi Arabistan
İspanya

Yakın bir transfer

Suudi Arabistan ekibi İttihad, İspanyol kulübü Girona ile, sarı-siyahlı takımın yeni sezon kadrosunu yeniden düzenleme hamleleri kapsamında, "el-Amid" oyuncularından birinin kiralık olarak İspanyol ekibine transferi konusunda anlaşmaya vardı. 

Suudi Arabistan'daki "el-Riyadiyye" gazetesinin haberine göre, anlaşma, İspanyol oyuncu Unai Hernandez'in bir sezonluğuna Girona'ya kiralanmasını ve İspanyol kulübünün kiralık sürenin bitiminde oyuncunun sözleşmesini satın alma hakkına sahip olmasını öngörüyor.

İttihad yönetimi, Girona'nın Hernandez'i kiralamak için sunduğu teklifi değerlendirmişti. Teklife göre, gelecek sezon boyunca İspanyol kulübü oyuncunun maaşının sınırlı bir bölümünü karşılarken, geri kalan alacaklarını İttihad üstlenecekti.

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Hernandez, İttihad'a Şubat 2025'te Barcelona'dan üç yıllık sözleşmeyle katılmış ve takımla 10 maça çıkmış, bu süreçte bir gol atıp üç gole asist yapmıştı. Ardından geçen sezon sahadaki görünürlüğü, Suudi Süper Kupası yarı finalinde Nasr karşılaşmasında oynadığı 8 dakikayla sınırlı kalmıştı.

Premier Lig
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK

Sezonun ikinci yarısında İspanyol oyuncu, kiralık olarak Şebab'a transfer oldu ve bu takımla 31 maça çıktı; gol atamadan yalnızca bir gole asist yaptı.

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