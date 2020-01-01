Al Ittihad, Garry Rodrigues'i geri istiyor

Fenerbahçe'deki ikinci kiralık sezonunun geçiren Garry Rodrigues'i kulübü Al Ittihad geri istiyor.

'de takımdaki geleceği soru işareti olan ve bir süre önce görüşmeler yapılan Garry Rodrigues ile ilgili karar verildi.

basınına yansıyan haberlere göre yeni sezon kadrosu yapmaya çalışan Al Ittihad'da teknik direktör Fabio Carille'nin Garry Rodrigues'in takıma dönmesini istediği belirtildi.

Garry Rodrigues, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile Süper Lig'de 26 maça çıkarken 4 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

Daha fazla takım

Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncu ile bir süredir Olympiakos'un ilgilendiği ancak Yunan ekibinin bu transferden vazgeçmek üzere olduğu yakın zamanda basına yansımıştı.