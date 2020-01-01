Al Ittihad, Garry Rodrigues'i geri istiyor
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AA
Fenerbahçe'de takımdaki geleceği soru işareti olan ve bir süre önce görüşmeler yapılan Garry Rodrigues ile ilgili karar verildi.
Suudi Arabistan basınına yansıyan haberlere göre yeni sezon kadrosu yapmaya çalışan Al Ittihad'da teknik direktör Fabio Carille'nin Garry Rodrigues'in takıma dönmesini istediği belirtildi.
Garry Rodrigues, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile Süper Lig'de 26 maça çıkarken 4 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncu ile bir süredir Olympiakos'un ilgilendiği ancak Yunan ekibinin bu transferden vazgeçmek üzere olduğu yakın zamanda basına yansımıştı.