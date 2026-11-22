Al Ittihad, eski teknik direktörü Sérgio Conceição hakkında FIFA'ya yaptığı şikâyette haklarını savunmakta kararlı.

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Konuyu gündeme getiren Portekiz gazetesi A Bola, davanın, taraflar arasındaki sözleşmenin feshedilmesinin ardından Portekizli teknik adamın Al Ittihad ile yaptığı sözleşmeden kalan tüm alacaklarını talep etmesinden kaynaklandığını yazdı.

Suudi Arabistan basınından "Arriyadiyah" gazetesine göre Al Ittihad, tutumunu sözleşme imzalanırken üzerinde anlaşılan ve yaklaşık 4 aylık maaşa denk gelen bir fesih maddesine dayandırıyor. Portekizli teknik adam ise sözleşmesinin kalan ve yaklaşık iki yılı bulan süresi için tam tazminat almakta ısrar ediyor.

Al Ittihad yönetimi, gerekli tüm gerekçe ve belgeleri FIFA'ya çoktan sundu.

Arriyadiyah, "Anlaşmazlığın sürmesi ve dostane bir çözüme ulaşılamaması halinde Suudi kulüp, Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurmayı göz ardı etmiyor" ifadelerini kullandı.

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Suudi gazete, Conceição'nun sözleşmesinde, teknik adamın ikinci ve üçüncü sezonlarda takımı ilk üç sıradan birine taşıyamaması durumunda Al Ittihad'a ek mali yükümlülük üstlenmeden sözleşmeyi feshetme hakkı tanıyan bir madde bulunduğuna dikkat çekti.

Gelecek maçlar ITT AFC Şampiyonlar Ligi 1 13:15 PAT

Sérgio Conceição, geçen sezonun ortasında Al Ittihad'a gelmiş ve takım onun yönetiminde 42 maçta 22 galibiyet elde etmişti.

Al Ittihad, geçen sezonu Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde beşinci sırada tamamlarken AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te ise Japon ekibi Machida Zelvia'ya elenerek çeyrek finalde veda etmişti.