İttihad kulübü şirketinin yönetimi, spor sistemindeki en tartışmalı dönemlerden birinin üzerine, İspanyol spor danışmanı Ramon Planes ile sözleşme ilişkisini sona erdirerek kesin olarak perde indirdi. Bu, kulübün duvarları arasında geçen iki yıl dokuz aylık bir yolculuğun ardından geldi.

Suudi "El-Riyadiyye" gazetesi, İttihad yönetiminin Planes ile nihai bir mali uzlaşmaya vardığını, bu uzlaşma uyarınca tüm alacaklarını teslim aldığını ve böylece sözleşme dosyasının resmen kapatıldığını ortaya koydu. Aynı kaynaklar, bir sonraki durağının yeni bir deneyim yaşamak üzere Meksika Ligi olacağına işaret ediyor.

Bu karar, yönetimin geçen haziran ayının başında başlattığı kapsamlı yeniden yapılanma dizisinin son adımı olarak geldi. O dönemde yönetim, Planes'i spor direktörlüğü görevinden uzaklaştırıp sınırlı yetkilere sahip bir spor danışmanına dönüştürme ve spor direktörü görevlerini yurttaşı Frank Kaparos'a verme yönünde sürpriz bir karar almıştı.

Bu adımdan önce, "El-Amid"in duvarları arasında Planes'in yürütme yetkilerinin tamamen dondurulduğu haftalar yaşanmış, ardından Suudi devi için yeni yapılanma resmen kabul edilmişti.

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58 yaşındaki Planes, ilk takımın spor dosyalarını yönetmek üzere İspanyol Real Betis'ten gelerek ocak 2024'te Cidde'ye ulaşmış ve beraberinde Barcelona ile Real Betis kulüplerindeki zengin bir Avrupa deneyimi geçmişi getirmişti.

İttihad, İspanyol'un görevde olduğu dönemde sonuçlar açısından tamamen zıt iki sezon yaşadı. İlk sezonunda, Suudi Roshn Ligi ve İki Kutsal Mescidin Hizmetkârı Kupası unvanlarını bir araya getirerek tarihi bir ikilemeye ulaşan sistemi yönetti.

Bu, takımın geçen sezon geri çekilerek ligi beşinci sırada bitirmesinden, Kral Kupası ve Süper Kupa'ya yarı finalden, Asya Elit Şampiyonlar Ligi'ne ise çeyrek finalden veda etmesinden önce gerçekleşti. Bu sonuçlar, yeniden yapılanma kararını ve onun sayfasını kapatmayı hızlandırdı.



