Al Hilal, Osimhen'in ardından Galatasaray'ın elinden bir oyuncu daha alabilir

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Victor Osimhen iddialarının ortasında Galatasaray'ın ilgilendiği bir oyuncuya daha göz koydu.

Al Hilal, Osimhen'e büyük bir teklif yaptı

Şimdi rotasını orta sahaya çevirdi

Manchester City'den bir yıldız istiyor

NE OLDU? Galatasaray'ın yüksek bonservisi nedeniyle elinde tutamadığı Victor Osimhen'e Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yüksek bir teklif yaptığı iddia edilirken sarı-kırmızılılar ilgilendikleri bir oyuncuyu daha elinden kaçıracak gibi görünüyor.

BÜYÜK RESİM: Foot Mercato'nun haberine göre Al Hilal, Manchester City'nin orta sahası Bernardo Silva'yı transfer listesinin başına yazdı. Bernardo Silva, Galatasaray'ın da gündeminde bulunurken Suudi Arabistan takımları tarafından bir süredir takip ediliyordu.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Henüz resmi bir teklifle Manchester City kapısını çalmayan Al-Hilal, Victor Osimhen transferini resmiyete kavuşturduktan sonra Silva'yı da kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon Manchester City ile 49 resmi maçta mücadele eden Bernardo Silva, 5 gol ve 4 asist yaptı.

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SIRADA NE VAR? Victor Osimhen transferinin gerçekleşmesi halinde Al Hilal, Bernardo Silva'yla da kazançlı bir sözleşmeye imza atabilir.