Al-Hilal, Kylian Mbappe'yi tarihin en pahalı oyuncusu yapacak: Geri sayım başladı!

Al Hilal, Kylian Mbappe için yaptığı 300 milyon euro'luk (259 m sterlin/333 m dolar) teklifle Fransız golcüyü tarihin en pahalı oyuncusu yapacak.

Fransız golcü, PSG ile sözleşmesinin son yılında

Real Madrid onu 2024'te almak istiyor

Mbappe, Suudi Arabistan'a transfer olabilir

NE OLDU? Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'e önümüzdeki yaz sözleşme yenilemeyeceğini bildirdi. İddialara göre, PSG ise Fransız golcüye bu yaz satılması veya sözleşme uzatması için 31 Temmuz'a kadar süre verdi. Adı Real Madrid ile anılan Mbappe'nin İspanyol devine gideceği düşünülüyordu. Fakat Real Madrid, Mbappe'yi ücretsiz olarak 2024 yazında kadroya katmak istiyor. Bu sırada devreye giren Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Fransız golcüye reddetmesi zor bir teklif yaptı.

BÜYÜK RESİM: Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al-Hilal kadroya katmak istediği Kylian Mbappe için Paris Saint-Germain'e resmi olarak 300 milyon euro bonservis ücreti teklif etti. Bu rakam, PSG'nin 2017'de Neymar için 222 milyon euro'luk bonservis ücretinin oldukça üzerinde. Ayrıca Suudi Arabistan ekibinin Mbappe'ye yıllık 700 milyon euro maaş teklif ettiği iddia ediliyor. Bu transfer gerçekleşirse Kylian Mbappe tarihin en pahalı oyuncusu olacak.

DAHA FAZLASI: Kylian Mbappe'yi önümüzdeki yaz kadroya katmak isteyen Real Madrid'in Fransız golcünün bir sezonluğuna Suudi Arabistan'a gitmesine sıcak baktığı iddia ediliyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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SIRADA NE VAR? PSG'nin Kylian Mbappe için tanıdığı sürenin sonuna doğru yaklaşırken Fransız golcüyü büyük bir transfer bekliyor olabilir.