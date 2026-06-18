Al-Hilal için yeni bir şok… Hernández, Avrupa’ya transfer kapısını araladı

Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımının sol bek oyuncusu Fransız Theo Hernández, geçen sezonun başında “El-Zaeem”e katılmış olmasına rağmen, Avrupa sahalarına geri dönme olasılığını yeniden gündeme getirdi.

Al-Hilal, İtalyan takımı Milan'dan Hernandez'i transfer etmişti ve oyuncu beklenen performansı sergiledi; deneyimli teknik direktör Simone Inzaghi'nin en önemli hücum silahlarından biri olarak Kral Kupası'nın kazanılmasında önemli rol oynadı.

“X” sosyal medya platformunda yayılan bir videoda, Fransa milli takım kampından görüntülenen Hernández şöyle konuştu: “Al-Hilal’a katılmak, kariyerimin son adımı anlamına gelmiyor; hâlâ Avrupa’ya geri dönebilirim.”

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Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Avrupa’ya dönüşüm hâlâ mümkün, ancak şu anda Al-Hilal’de kendimi rahat ve mutlu hissediyorum. Al-Hilal’in teklifini Atlético Madrid’inkine tercih ettim.”

Şöyle sözlerini tamamladı: “Atlético Madrid geçen yaz benimle görüşmeler yaptı, ancak ben Al-Hilal’da oynamaya karar verdim ve daha fazla şampiyonluk kazanmak istiyorum.”