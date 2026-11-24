Suudi kulüplerinin dünya yıldızlarını kadrolarına katmaya yönelik ilgisi sürerken, Faslı bir yıldıza dair eski bir dosya yeniden gündeme geldi. Gözler, yaklaşan kış transfer döneminin getirebileceği yeni hamlelere çevrildi.

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Al Hilal'in oyuncuyu kadrosuna katmak istediğine dair konuşmaların yeniden başlamasıyla birlikte Faslı yıldız Achraf Hakimi'nin adı, transfer piyasasında beklenen hamlelerin ön sırasına geri döndü. Ortaya çıkan bilgiler, daha önceki girişimleri Fransız kulübünün reddine takılan Al Hilal yönetiminin Paris Saint-Germain oyuncusunu transfer etmek için yeniden harekete geçmeyi değerlendirdiğini gösteriyor.

Haberi Fransız Sport sitesinden aktaran Fas gazetesi Al Mountakhab'a göre, Al Hilal'in Faslı millî oyuncuya olan ilgisi son günlerde ortaya çıkmış değil. Suudi kulübü geçen yaz transfer döneminde ciddi bir girişimde bulunmuş ve transfer döneminin kapanmasından önce Paris Saint-Germain yönetimini oyuncunun satışına ikna etmeye çalışmıştı.

Bu girişim kapsamında Al Hilal, transferi bitirip Hakimi'nin imzasını almak umuduyla 120 milyon euroluk dev bir teklif yaptı. Ancak teklif, önerilen yüksek bedele rağmen Faslı bek oyuncusunu elinde tutmayı ve ondan vazgeçmemeyi tercih eden Paris kulübünde kabul görmedi.

Fransız raporuna göre teklifin reddedilmesi kararı, Paris Saint-Germain'deki teknik ve idari yetkililerin bakış açısından bağımsız değildi. Oyuncunun takımda tutulması tavsiyesi, takımın sportif projesinin temel taşlarından biri olduğu için devam etmesinde ısrar eden sportif direktör Luis Campos ile İspanyol teknik direktör Luis Enrique'den geldi.

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Kış transfer dönemi yaklaşırken, ilk girişim geçen yaz amacına ulaşamadığı için Al Hilal'in Paris Saint-Germain'in tutumunu yeniden yoklamaya hazırlandığı görülüyor. Aynı kaynağa göre ise müzakerelere dönülmesi, Fransız kulübünün tutumunun değiştiği ya da oyuncusunun ayrılığına onay vermeye hazır olduğu anlamına gelmiyor.

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Faslı bekin sözleşme durumu göz önüne alındığında Suudi ekibin işi daha da zorlaşıyor. Oyuncu, Paris Saint-Germain'e 2029 yazına kadar sürecek bir sözleşmeyle bağlı. Bu durum Fransız kulübüne oyuncunun geleceği üzerinde geniş bir kontrol alanı sağlarken, yenilenen ilgisini resmi müzakerelere dönüştürmeye karar vermesi hâlinde Al Hilal'i ek bir zorlukla karşı karşıya bırakıyor.

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Achraf Hakimi'nin Paris Saint-Germain'deki geleceğine dair şüpheler son dönemde arttı. Fransa kaynaklı medya haberlerine göre oyuncu, Paris kulübünün onu daha uzun süre takımda tutma isteğine rağmen sözleşmesini 2029 yazının ötesine uzatmayı reddetti. İtalyan gazeteci ve spor yorumcusu Pierpaolo Matrone, Defensa Central sitesine yaptığı açıklamada, Faslı oyuncunun çevresinin Paris Saint-Germain'in sözleşme yenileme konusundaki girişimlerini yatıştırmayı başardığını söyledi. Matrone, özellikle Hakimi'nin sözleşmesinin en son yalnızca iki yıl önce uzatıldığını hatırlatarak bu dosyayı sonuçlandırmak için henüz erken olduğunu değerlendirdi.

Matrone, Real Madrid'in oyuncunun sözleşme durumundaki gelişmeleri takip ettiği bir dönemde bu tutumun oyuncunun bir sonraki adımı konusunda soru işaretleri bıraktığını açıkladı . Gazeteci, Kraliyet ekibinin altyapısından yetişen Hakimi'nin bir gün yeniden beyaz formayı giyme arzusunu gizlemediğini de vurguladı. İtalyan gazeteci, sözleşme yenilemenin ertelenmesinin Real Madrid'den gelebilecek olası bir hamlenin ve İspanyol kulübünün eski oyuncusunu geri almak için harekete geçip geçmeyeceğinin beklenmesiyle bağlantılı olabileceği ihtimalini de göz ardı etmedi. Bu rekabet, Al Hilal yetkilileri için durumu iki kat zorlaştırabilir.

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