Basına yansıyan haberler, Barcelona'nın bu yaz transfer döneminde Hilal'in sağ beki Portekizli Joao Cancelo'yla anlaşmayı bir türlü sonuçlandıramamasının gerçek nedenini ortaya koydu.

Cancelo, 2026 Dünya Kupası'ndaki Portekiz Milli Takımı serüveninin sona ermesinden bu yana takımın Avusturya kampında yer almamasının ardından, dün cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Majidiyah Spor Merkezi'nde Hilal antrenmanlarına geri döndü.

Portekizli sağ bekin Hilal antrenmanlarına dönmesi, bu yaz transfer döneminde Barcelona'ya transferinin akamete uğrayabileceğine dair şüpheleri gündeme getirdi.

Ancak Katalan "Mundo Deportivo" gazetesi, Cancelo'nun şu an Hilal ile antrenmanlarını sürdürdüğünü ve Barcelona'ya transferinin nihai olarak sonuçlanmasını beklediğini doğruladı.

Gazete, transferin bugüne kadar resmî olarak tamamlanmasını geciktiren şeyin, Katalan kulübünün önünde duran vergi meselesi gibi birtakım bürokratik engeller olduğunu belirtti.

Bu sorun çözülür çözülmez Cancelo, önümüzdeki iki sezonu kapsayacak ve 2028'de sona erecek yeni bir sözleşmeye imza atmak üzere 8 ila 10 milyon euro arasında bir bedelle Barcelona'ya dönecek.

32 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısında Hilal'den kiralık olarak Barcelona forması giymiş ve Alman teknik direktör Hansi Flick'i yetenekleriyle ikna etmeyi başarmıştı.

Cancelo, 2024 yazında Manchester City'den Hilal'e transfer olmuş, ilk sezonunda güçlü performanslar sergilemiş, ancak ikinci sezonunda yerli listenin dışında kalarak Suudi kulübünden ayrılık yolculuğuna başlamıştı.