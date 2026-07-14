Al-Hilal, Dünya Kupası’nda Hollanda Milli Takımı’nın as oyuncusuyla görüşüyor

Sky Sports muhabiri Sascha Tavolieri, X platformunda Crycensio Summerville’in Al-Hilal’in ilgisini çektiğini bildirdi. Forvet oyuncusu, West Ham United’dan ayrılabilir.

Summerville, iki hafta önce Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer almıştı. Kanat oyuncusu, grup aşamasında attığı iki golle önemli bir rol oynadı ve Fas maçında (1-1, penaltılarda mağlubiyet) Cody Gakpo'ya bir asist yaptı.

24 yaşındaki oyuncu, West Ham United ile 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kulüp, geçen sezon Premier Lig'den küme düştü ve oyuncunun ayrılmasına izin veriyor.

Sadece Al-Hilal değil, AS Roma ve Manchester United de Hollanda Milli Takımı’nda altı kez forma giymiş olan bu oyuncuya ciddi ilgi gösteriyor.

Suudi Arabistan kulübü, transfer konusunda Summerville’in menajerleriyle temasa geçti ve West Ham United de bu ilgiden haberdar oldu.

Summerville’in Orta Doğu’ya transfer olmaya açık olup olmadığı ise belirsiz. Transfermarkt’a göre Rotterdamlı oyuncunun piyasa değeri 35 milyon avro.

Ajax’ın Al-Hilal’den Marcos Leonardo’yu kadrosuna katmasıyla, bu kulüpte yeniden yabancı bir oyuncuya yer açıldı. Harry Kane’in de kulübün listesinde olduğu söyleniyor.