Fenerbahçe'nin eski hocası Jesus'un takımı Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi'nde şok bir skorla karşılaştı.

Asya Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele eden Al Hilal gruptaki ilk maçında Özbekistan takımı Navbahor ile karşılaştı.

52. dakikada Toma Tabatadze'nin golüyle 1-0 geriye düşen Al Hilal puanı maçın son anlarında Ali Albulayhi'nin attığı golle kurtardı.

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Navbahor'un golünü atan Tbatadze daha önce Türkiye'de 2013-2019 yılları arasında Niğde Belediye, Bartınspor, Karaderespor, Afyonspor, Eskişehir Kurtuluşspor, Serik Belediye ve Somaspor'da oynayarak Bölgesel Amatör Ligi'nde forma giymişti.

Ne söylendi?

Al Hilal taraftarları 1-1 sona eren mücadelenin ardından Teknik Direktör Jorge Jesus'u istifaya davet ettiler.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, rakip takımın maç boyunca katı bir savunma anlayışıyla oynamasını, "35 yıllık antrenörlük hayatımda böyle bir şey görmedim" diyerek eleştirdi.

Jesus ayrıca, "Anormal bir oyuncu. Kapalı bir rakibe karşı oynamaya hazırdı, ancak yaptıkları şey futbola aykırı. Sürekli zaman geçirdiler. Bu da oyuncularımın dikkatini kaybetmesine neden oldu" diye konuştu.

Suudi Pro Lig'in zirvesindeler

Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynadığı altı maçta beş galibiyet ve bir beraberlik elde etti. 16 puan toplayan Jorge Jesus'un öğrencileri, Al Ittihad'ın bir puan önünde birinci sırada bulunuyorlar.