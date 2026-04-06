Al-Hilal'ın Fransız forveti Karim Benzema, Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftasında Al-Taawoun ile oynanan ve 2-2 berabere biten son maçta forma giymemesine rağmen eleştirilerden kurtulamadı.

Deneyimli Fransız golcü, ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı ve Al-Hilal'a geldiğinden beri yaşadığı sürekli sakatlıklar nedeniyle tartışmalara neden olmaya devam etti.

Bu konuyla ilgili olarak, medya mensubu Sultan Al-Lihyani, Suudi Arabistan'ın "Dorina Geir" programına katıldığında şunları söyledi: "Benzema, Al-Hilal'ın onu transfer etmedeki amacını gerçekleştiremedi. Onu kadroya katmanın temel amacı, gol atabilen ve fırsatlar yaratabilen gerçek bir golcüye güvenmekti."

"Benzema'nın oynadığı maçlarda iyi bir performans sergilediği doğru, ancak fiziksel olarak hazır değil ve bir dizi sakatlık sorunu yaşıyor. Şu anda Al-Hilal için bir sorun haline geldi" diye ekledi.

"Benzema'nın sürekli yokluğu, takım için bir yük haline geldiği için, önümüzdeki dönemde Al-Hilal'in hücumunun geleceğini tahmin etmek mümkün değil. Inzaghi, Fransız yıldızın yerine başka çözümler aramaya başlamalı" diyerek sözlerini tamamladı.

Benzema, son kış transfer döneminde takıma katıldıktan sonra 6 maçta forma giydi, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.