Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi’nden diskalifiye edildi

Al Hilal, takımdaki pozitif vakalar nedeniyle maç kadrosunu 13 kişiye tamamlayamadığı için son şampiyonu olduğu turnuvadan atıldı.

Asya Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında bugün TSİ 21:00’de ekibi Al Hilal ile ekibi Al Ahli kulüplerinin karşı karşıya gelmesi gerekiyordu.

15 futbolcusu virüse yakalanan Al Hilal, karşılaşmanın ertelenmesi için Asya Futbol Konfederasyonu’na başvuruda bulundu ancak bu talep reddedildi.

Al Hilal kulübü bunun üzerine maça 9 kişi ile çıkacağını duyurdu. Yedek kulübesinde de iki kaleci yer alacaktı.

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Ancak kurallara göre maç kadrosunda en az 13 kişi olması gerektiği için maç iptal edildi ve Al Hilal de turnuvadan çekilmiş sayıldı.

Bu kararın ardından Özbek ekibi Pakthor ve Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ahli gruptan çıkan takımlar oldular.

Bafetimbi Gomis’in de formasını giydiği Al Hilal geçtiğimiz sezon finalde Japon kulübü Urawa Red Diamonds’ı yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.