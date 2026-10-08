Hilal, Nassr ve Ittihad kulüplerinin yetkilileri, Suudi Profesyonel Lig Birliği'nin talebini reddederek mahremiyetlerini korumak istediklerini vurguladı.

Birlik, A takımların antrenmanlarının en az ayda bir kez taraftarlara ve basına açılmasını talep etmişti.

"Arriyadiyah" gazetesine konuşan özel bir kaynağa göre, Hilal, Nassr ve Ittihad kulüpleri, geçen hafta Suudi Profesyonel Lig Birliği'nden Suudi Roshn Ligi takımlarının antrenmanlarına taraftar ve basının düzenli olarak, en az ayda bir kez katılımına imkân tanınması isteğini içeren bir genelge almalarının ardından fikre karşı çıkan kulüplerin listesinin başında yer aldı.

Gazete, fikre karşı çıkan kulüplerin, teknik ekiplerin antrenmanların mahremiyetini koruma, özellikle önemli maçlar öncesindeki dönemlerde antrenman seanslarında üzerinde çalışılan teknik ve taktiksel yönleri açığa çıkarmama isteği doğrultusunda öneriye çekince koyduklarını açıkladı.

Kaynağa göre, Hilal, Nassr ve Ittihad kulüplerinin, fikri iptal etmek ya da teknik yönleri ve takımların mahremiyetini gözeten bir çözüme ulaşmak amacıyla Birlik ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Suudi Profesyonel Lig Birliği, bu öneriyle kulüpler ile taraftarları arasındaki iletişimi güçlendirmeyi, basına takımların hazırlıklarını daha geniş bir alanda takip etme imkânı tanımayı ve Suudi Roshn Ligi müsabakalarına eşlik eden basın ve taraftar etkileşim düzeyini artırmayı hedefliyor.

Nassr'ın çarşamba günkü antrenmanının, Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou'nun basın toplantısının ardından basının katılımına sahne olduğunu belirtmek gerekir.