Al-Hilal’a transfer… Eski Brezilyalı yıldız, Raphinha hakkında sürpriz bir açıklama yaptı

"Fambeta" lakabıyla tanınan eski Brezilyalı yıldız Marcos André Batista, vatandaşı ve Barcelona'nın yıldızı Rafeina'nın geleceği hakkında şok edici bir açıklama yaptı.

Sport gazetesi, Fambeta'nın Red Cast podcast'ine yaptığı açıklamaları yayınladı. Fambeta, bu açıklamalarda Raphinha'nın ciddi ailevi ve maddi sorunlar yaşadığını ortaya koydu.

Fambeta'ya göre, Raphinha, Brezilya'nın Dünya Kupası'nda İskoçya ile oynayacağı bir sonraki maçtan uzak kalmasına neden olacak sakatlıktan çok daha zor bir durumla karşı karşıya.

"Rafinha ciddi ailevi ve maddi sorunlar yaşıyor. Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına transfer olmak için dua ediyor" dedi.

Oyuncunun çevresinden edindiği bilgilere göre, sorunun ailevi bir sorun olduğunu ve Ravinia’nın durumu değiştirmek için Al-Hilal’a transfer olmayı düşündüğünü belirtti.

Bu açıklamalar, sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı; özellikle de oyuncuya yakın olan Igor Padilla, “Bu yalanları açıklamak zorunda kalacaksın dostum” diyerek yanıt verdi.

Onun anlatımına göre, mesele oyuncunun çevresinden öğrendiği ve yakın geleceğini etkileyebilecek bir ailevi sorunla ilgili; ancak bu bilgiler birçok kişi tarafından uygunsuz bulundu.

Rafinha’nın Barcelona ile olan sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor.