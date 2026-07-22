Al-Hilal’a transfer aniden hiç de kesin değil: Summerville, Suudi dev kulübünü beklemeye aldı

Salı günü The Athletic, Crysencio Summerville’in kariyerine Al-Hilal’da devam edeceğini bildirdi. Ancak La Gazzetta dello Sport’a göre bu transfer henüz kesinleşmiş değil. West Ham United’ın forveti karar vermek için zaman istedi, bu da AS Roma’nın onun transferi konusunda yeniden umutlanmasına neden oldu.

Pembe renkli spor gazetesine göre, teknik direktör Gian Piero Gasperini ve Friedkin Group, Summerville’i Roma’yı tercih etmesi için ikna etmek üzere yeni bir girişimde bulundu.

Kanat oyuncusu, bir sonraki durağı hakkında kesin bir karar vermeden önce düşünmek için zaman istemiş. Bu nedenle, West Ham ve Al-Hilal daha önce tam bir anlaşmaya varmış olsalar da, müzakereler şu anda bir çıkmaza girmiş durumda.

La Gazzetta dello Sport’a göre Summerville, Suudi kulübüne henüz kesin bir onay vermedi. Gasperini ve Friedkin ailesi, sağ kanat oyuncusunu fikrini değiştirmesi için yeniden ısrar etmiş. Çarşamba sabahı sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyordu, ancak düşünme süresi nedeniyle bunun gerçekleşeceği hiç de kesin değil.

Başlangıçta Summerville’in AS Roma’ya transferinin önünde hiçbir engel yok gibi görünüyordu. West Ham’ın 47 milyon avro artı 4 milyon avro bonus alacağı belirtiliyordu. Friedkin ailesi, 24 yaşındaki forveti almak ve saat 21.30 civarında Roma’ya götürmek için Rotterdam’a özel bir uçak bile göndermişti.

Ancak Al-Hilal, iddiaya göre 80 milyon avroluk bir teklifle aniden yarışa dahil oldu. İtalyan spor gazetesine göre, Suudi kulübü Summerville’e yıllık 15 milyon avro maaş teklif ederken, Roma ise ona yıllık yaklaşık 4,2 milyon avro ödemek istiyordu. Bunun üzerine Romalılar uçuşu iptal etti ve ardından yine şaşırtıcı bir gelişme yaşandı.

Gasperini, Summerville ile bizzat temasa geçerken, Friedkin Group da West Ham yönetimi ile yeniden görüşme yaptı. Hollandalı oyuncu, kariyerine nerede devam etmek istediğine karar vermek için biraz daha zaman istedi. Kesin bir kararın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.