Suudi Arabistanlı spor yorumcusu Halid eş-Şeneyf, üzerlerindeki baskıyı kaldıramayan futbolculara yönelik olduğunu söylediği, ancak genel nitelikte olduğunu belirttiği muğlak bir mesaj kaleme aldı.

Eş-Şeneyf'in mesajı, Suudi Arabistan Milli Takımı forveti Abdullah el-Hamdan'ın maruz kaldığı ağır saldırı ve eleştirilerin ortasında geldi. Bu eleştiriler, oyuncunun babasını yanıt vermeye ve yetkililerden oğlunu korumak için müdahale etmelerini istemeye itmişti.

Eş-Şeneyf, "Dorina Gayr" programındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Baskıya dayanamayan futbol oynamaz; kayak ya da squash oynasın, çünkü futbol baskıyla doludur."

Sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncular yılda 10 ila 15 milyon riyal maaş alıyor. Bu oyuncunun gelecekteki hayatı konusunda korktuğu ne var?"

Şunları ekledi: "Her şey mevcut. İçinde yaşadığın anla barışık değilsen futbolcu olamazsın. Baskıya, saldırıya ve her şeye katlanmak zorundasın, çünkü bu senin hayatının doğası ve her şeyin bir karşılığı var."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Futbolcular üzerindeki baskı antrenmanlardan başlar; teknik direktörlerden, oyunculardan, kulüplerdeki ve milli takımdaki taraftarlardan, sakatlıklardan, evdeki ve sahadaki sorunlardan gelir. Bu, yalnızca Abdullah (el-Hamdan) için söylenmiş bir söz değil, tüm futbolcular için geçerlidir."

El-Hamdan, çarşamba günü İnma Stadı'nda oynanan ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Kuveyt'i tek golle mağlup ettiği, "Körfez 27" Arap Körfez Kupası grup aşamasının ilk hafta maçında sönük bir görüntü çizmişti.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Körfez 27 turnuvası grup aşamasının ikinci hafta maçında bugün cumartesi günü İnma Stadı'nda Umman ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan, önümüzdeki salı günü üçüncü hafta maçında Irak ile oynayacağı karşılaşmanın sonucundan bağımsız olarak, Körfez turnuvasının yarı finaline yükselmesini kesinleştirmek için herhangi bir sonuçla galip gelmeye ihtiyaç duyuyor.