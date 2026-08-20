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SRI LANKA-SAUDI-DIPLOMACYAFP

Çeviri:

Al-Farraj açıkladı: Velid bin Talal, Hilal'de tarihi bir karara yaklaşıyor

Al-Fayha - Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Premier Lig
Suudi Arabistan

"El-Zaim" istisnai bir döneme giriyor

El Velid bin Talal Prensi, Hilal kulübünün sahibi olan Kingdom Holding şirketinin başkanı, Suudi futbolunda daha önce eşi görülmemiş tarihi bir karara yaklaştı.

Suudi prens, geçtiğimiz nisan ayında, Kingdom Holding şirketi ile Suudi Kamu Yatırım Fonu arasında imzalanan bağlayıcı bir sözleşme uyarınca Hilal kulübünün hisselerinin %70'ini satın almıştı.

Suudi medya mensubu Velid el-Ferrac, El Velid bin Talal Prensi'nin Hilal kulübündeki mülkiyet oranını %100'e çıkarmayı talep etmesinin beklendiğini ve böylece tamamen özel mülkiyete geçen ilk taraftar sahibi Suudi kulübü olacağını söyledi.

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Bu gelişme, Suudi Spor Bakanlığı'nın dün çarşamba günü, dört büyük kulüpteki (Hilal, Nasr, İttihad ve Ahli) %25'lik mülkiyet oranını Suudi Kamu Yatırım Fonu'na devrettiğini açıklamasının ardından geldi.

Premier Lig
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

El-Ferrac'ın açıklamaları önem taşıyor; zira bu açıklamalar, esas olarak El Velid bin Talal Prensi'ne ait olan "Rotana Haliciyye" kanalında sunduğu "Rotana Sport Velid ile" programı aracılığıyla geldi.

Hatırlatmak gerekirse, Hilal, dört büyük kulüp arasında Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun şemsiyesinden çıkan tek kulüp olup, önümüzdeki dönemde diğer üç kulübün de onu takip edeceği beklentileri bulunuyor.

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