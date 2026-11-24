Al Ahli'nin 2-0 öne geçtiği maçta Al Shamal'e 3-2 yenilmesi, Suudi medyasında eleştirileri yeniden alevlendirdi. Teknik direktör Marino Pušić'in geleceği ve kulüp yönetiminin kesin kararlar alıp alamayacağı sorgulanırken, takımın üstünlüğünü kaybetme şekli göz önüne alındığında yenilgi oldukça acı verici görünüyor.

Reklam

Medya temsilcisi Walid Al-Faraj, "Rotana Sport ma'a Walid" programında konuğu Faisal Zaid ile yenilginin yansımalarını masaya yatırdı. Zaid, Al Ahli yönetiminin teknik direktör dosyasını ele alış biçimini eleştirerek karar alma konusundaki tereddüdün kulübün yaşadığı sorunun bir parçası hâline geldiğini öne sürdü.

Teknik direktör ile yönetim arasında tekrarlanabilecek tabloyla alay eden Zaid, "Bu maça bir başlık atacak olsak şu olurdu: Pušić, Al Ahli yönetimine 'Beni kovun' diyor" ifadelerini kullandı.

Al-Faraj ise alaycı bir dille Al Ahli'de karar diye bir şeyin olmadığını vurguladı. Bu sözler, sonuçlar ve performans düşmesine rağmen kararlılığın eksikliğine ve bunun teknik ekibin geleceğine dair doğurduğu soru işaretlerine yönelik bir göndermeydi.

Ayrıca okuyun: "Onlar çıldırıyor, biz keyif alıyoruz": Eski Barcelona yöneticisinden Real Madrid'e iğneleme

Reklam Reklam

Al-Faraj sözlerini şöyle sürdürdü: "Onu ancak Al Ittihad'a beş farklı yenilirse kovarlar." Kendi ifadesiyle bazı yönetimlerin taraftarın beklediği kararları "tavan başlarına yıkılana kadar" almadığını vurgulayan Al-Faraj, durum görmezden gelinemeyecek bir noktaya ulaştığında bile harekete geçmeyen yönetimler olduğunu ve bunun da taraftar karşısındaki konumlarını zayıflattığını belirtti. Al Ahli, 11 Aralık'ta Roshn Ligi'nin 15. haftasında Al Ittihad ile karşılaşacak.

Related Topics

Zaid ise yönetim kuralının açık olduğunu söyledi: "Karar olmadığında yönetim zayıflar… Bugün kendi kendini yakıyorsun." Zaid, Al Ahli yönetiminin bu tutumu sürdürerek kendine zarar verdiğini, zira krizlerle doğrudan yüzleşip aldığı kararların sorumluluğunu üstlenmek yerine önemli dosyaları zamanında sonuçlandırmaktan aciz göründüğünü ifade etti.

Ayrıca okuyun: Amouta'nın yetersizliği mi, Al Ahli'nin savrukluğu mu? Hangisi diğerine uymuyor?

Reklam

Al-Faraj da kendi payına günümüzde kulüplerin yönetilme biçimini eleştirdi. Kulüplerin geleneksel spor kurumu görüntüsünden uzaklaştığını ve kendi deyimiyle "çimento fabrikalarına benzer" hâle geldiğini söyleyen Al-Faraj, bu sözlerle karar mekanizmasındaki çok katmanlı yapıya ve karmaşık prosedürlere dikkat çekti. Bu durum, kulüpteki yetkililerin krizler patlak verdiğinde gereken hızla harekete geçememesine yol açıyor.

Al-Faraj, kulüp yönetiminin her zaman tek başına hareket etme serbestliğine sahip olmadığını, bazı kararların daha üst yönetim kademelerinden onay ve yönlendirme gerektirdiğini de belirtti. Ona göre bu durum, yönetimin içinde bulunduğu bekleyişi açıklıyor ancak yönetimi mevcut tablonun sonuçlarından kurtarmıyor.

Reklam

Zaid ise yeniden söz alarak Al Ahli'deki yetkilinin, adı ya da makamı ne olursa olsun, sorunlarla başa çıkmasını sağlayacak net yetkilere sahip olmak yerine sonunda kendini talimat beklerken bulduğunu söyledi. Zaid, bu durumun söz konusu yetkilinin rolünü, ne olacağını öğrenmeyi bekleyen ve karar üzerinde etki gücü bulunmayan bir taraftarın rolüne yaklaştırdığının altını çizdi.

Zaid sözlerini, sorumlulukların belirsizliği ve yetkilerin iç içe geçmesi nedeniyle taraftarların hangi merciyle iletişime geçebileceğini ya da kimden harekete geçmesini talep edebileceğini bilmenin zor olduğuna dikkat çekerek tamamladı.

Reklam

Ayrıca okuyun: Mourinho tehlikeyi seziyor: Real Madrid kaos silahıyla daha ne kadar ayakta kalacak?