Aslan'dan dev takas: Al Diagne'yi, ver İrfan Can'ı

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, gözünü Başakşehir'in milli oyuncusu İrfan Can'a dikti.

Bu sezon orta sahada istikrarı yakalamakta zorlanan , 'de gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen İrfan Can Kahveci 'yi ara transferde kadrosuna katmak istiyor.

Vatan 'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim geldiği günden bu yana inişli-çıkışlı bir performans gösteren Mbaye Diagne 'yi İrfan Can transferinde takasta Başakşehir'e önerdi. Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da bu teklife olumlu baktığı ve gol yollarındaki sıkıntının Senegalli oyuncuyla çözülebileceğini düşündüğü öğrenildi.

Öte yandan sarı-kırmızılı formayı giyen Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'la çok iyi arkadaş olan İrfan Can'ın da Galatasaray'da oynamaya istekli olduğu biliniyor.

Daha fazla takım

25 yaşındaki İrfan Can, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 18 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.