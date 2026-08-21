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Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Çeviri:

Al-Deayea: Inzaghi, Hilal'in iki oyuncusunun moralini bozdu!

Al-Fayha - Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Premier Lig
S. Inzaghi
K. Benzema
Malcom
Suudi Arabistan
İtalya
Fransa
Brezilya

Ateşli açıklamalar

Eski Hilal kalecisi Muhammed el-Deayea, "lider"in oyuncularının çoğunda görülen performans düşüşünün nedenini açıkladığı ateşli açıklamalar yaptı ve teknik direktör ile takımın yıldızları arasında belirgin bir kopukluk olduğunu vurguladı.

Ayrıca oku: Video: Benzema: Hilal'de kalıyorum, futbol sadece gollerden ibaret değil!

Hilal, ikisi Roshn Ligi'nde El-Faysali karşısında 4-2 ve El-Feyha karşısında 3-0, biri de Kral Kupası'nda El-Raed karşısında 2-0 olmak üzere üst üste üçüncü galibiyetini almasına rağmen, bazı uzmanlar ve yorumcular İtalyan teknik direktörü eleştirmeyi sürdürüyor.

El-Deayea, "Dorina Gayr" programında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bence Inzaghi ile oyuncular arasında büyük bir kopukluk var. Kendisi Karim Benzema ve Malcom de Oliveira gibi bazı isimlerin psikolojisini bozdu."

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Şöyle devam etti: "Malcom'un performansındaki düşüşün sırrı, Inzaghi'nin ona kötü davranmasıydı ve sonuçta takımdan ayrıldı. Benzema da aynı nedenden dolayı iyi oynayamıyor."

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Sözlerini şöyle tamamladı: "Benzema üzgün, çünkü tıpkı Ronaldo ve kulüplerindeki diğer büyük oyuncular gibi kaptanlık pazubandını takmak istiyordu. Şu an ise dediğim gibi teknik direktörle arasında bir kopukluk var."

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