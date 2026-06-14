Al-Da'ee: Uruguay karşısında milli takımımız için endişeliyim; Bono "olağanüstü"

Suudi Arabistan milli takımının eski kalecisi Muhammed El-Da'iye, Uruguay maçı öncesinde "Yeşiller" için endişelerini dile getirerek, bunun zorlu bir karşılaşma olacağını vurguladı.

Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası finallerinin ilk turunda Salı günü sabahın erken saatlerinde Uruguay ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Al-Daei, "Dorina Geer" programında yaptığı açıklamada, "Hiç şüphesiz zor bir maç olacak ve Suudi milli takımının bu sorumluluğun üstesinden geleceğini düşünüyorum" dedi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncularımızın pozisyon almada zorluk çekmesi nedeniyle sadece ortalardan gelen toplar konusunda milli takımımız için endişeliyim ve kalecimiz Muhammed Al-Owais'ten konsantre olmasını istiyorum."

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Fas milli takımı ve Suudi Hilal'in kalecisi Yassine Bounou hakkında ise Al-Da'ee, "O harika ve olağanüstü bir yıldız ve Brezilya karşısında ülkesinin galibiyetini sağlamayı başardı" dedi.

Ve sözlerini şöyle tamamladı: "Benim görüşüme göre, Yassine Bounou dünyanın en iyi kalecisi, Brezilya karşısında olağanüstüydü."



