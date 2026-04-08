Al-Akhdud taraftarları, Al-Nassr maçında Ronaldo'yu beklenmedik bir hareketle şaşırttı

Al-Akhdoud taraftarları, Suudi Roshen Ligi'nde iki takımın karşılaşması sırasında Al-Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'ya bir sürpriz hazırladı.

Al-Nassr, önümüzdeki Cumartesi günü, Roshen Ligi'nin 28. haftasında, Nijer'deki Emir Hazloul bin Abdulaziz Spor Stadyumu'nda Al-Akhdoud'a konuk olacak.

Suudi gazetesi "Okaz"ın haberine göre, Al-Akhdoud taraftarları, yaklaşan maçın 7. dakikasında Ronaldo'nun adını haykırmaya karar verdi.

Gazete, taraftarların bununla Portekizli yıldızın katkılarına teşekkür etmek ve Suudi Arabistan'a olan büyük sevgisini takdir etmek istediklerini belirtti.

Ronaldo, 23 golle Suudi Roshen Ligi golcü sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor. Kendisini, sırasıyla Al-Ahli ve Al-Qadisiyah'ın yıldızları İngiliz Ivan Toney ve Meksikalı Julian Kenonis 3 gol farkla geride bırakıyor.