Basın raporları, Ittihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing'in bir günde iki hazırlık maçı oynamak için izleyeceği yöntemi ortaya çıkardı.

Ittihad, İspanya'nın Marbella şehrindeki dış kampında oynayacağı hazırlık maçlarının sonuncusunda, yarın perşembe öğle saatlerinde İspanyol ekibi Real Mallorca ile karşılaşacak; ardından aynı günün akşamında yine İspanyol takımı Malaga ile karşı karşıya gelecek.

Suudi Arabistan gazetesi "El-Riyadiyye" Ittihad'ın öğle saatlerinde Real Mallorca maçını yedek oyuncularıyla oynayacağını, ardından akşam Malaga karşılaşmasında ise ilk 11 oyuncularına güveneceğini belirtti.

Cezayirli orta saha oyuncusu Houssem Aouar'ın, 2026 Dünya Kupası'nın bitmesinin ardından aldığı iznin sona ermesinin akabinde son dönemde kampa katılmasıyla birlikte iki maçtan birinde oynaması bekleniyor.

Ayrıca, Las Palmas'a karşı oynanan geçtiğimiz hazırlık maçından uzak kalmalarına neden olan sakatlıklarından iyileşen ikili Muhannad eş-Şankiti ve George Eleniekna da sahaya çıkacak.

Ittihad, içinde bulunduğumuz temmuz ayının ortasında başlayan İspanya kampında iki hazırlık maçı oynadı; ilkinde Güney Afrika ekibi Orlando Pirates'ı 3-2 mağlup etti, ikincisinde ise İspanyol ekibi Las Palmas'ı 2-1 yendi.

Geleneksel komşu ve ezeli rakip Ahli'nin de dün salı günü, Avusturya'daki kampında bir günde iki hazırlık maçı oynadığını belirtmek gerekir; ilkini yedeklerle Portekiz ekibi Portimonense'ye 0-2 kaybetti, ardından ilk 11'iyle İngiliz ekibi Fulham ile 1-1 berabere kaldı.