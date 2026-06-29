Al-Ahly, Cezayirli takım arkadaşı için Mahrez’den vazgeçiyor

Suudi Al-Ahli, Cezayirli yıldızı Riyad Mahrez’den vazgeçmeyi ve bu yaz onun hizmetlerinden ayrılmayı planlıyor; bunun karşılığında “Çöl Savaşçıları” milli takımındaki bir takım arkadaşını kadrosuna katmayı hedefliyor.

Tüm göstergeler oyuncunun önümüzdeki sezon da takımda kalacağını işaret etmesine rağmen, son saatlerde yaşanan ve durumu tamamen tersine çeviren ani gelişmelerin ardından, Al-Ahli ile Mahrez arasındaki ilişki en çok konuşulan konular arasına girdi.

Cezayir Milli Takımı kaptanı, Al-Ahli formasıyla kariyerine devam etme isteğini defalarca dile getirmişti. Ayrıca son dönemde basında yer alan haberlerde, kulüp yönetiminin kendisine ayrılacaklar listesinde yer almadığını bildirdiği ve böylece geleceği hakkındaki spekülasyonlara son verdiği belirtilmişti.

Ancak Suudi basınında yer alan haberlere göre, Al-Ahli yönetimi 30 Haziran olarak belirlenen sürenin bitiminden önce Mahrez ile ilişkisini sonlandırmaya karar verince durum aniden değişti. Taraflar, karşılıklı rıza ile sözleşmeyi feshetme konusunda anlaşmaya vardı.

"Foot Mercato" sitesi ise Al-Ahli'nin, yaz transfer döneminde Riyad Mahrez'in yerine geçmesi için Feyenoord'un Cezayirli kanat oyuncusu Anis Haj Moussa'yı kadrosuna katmak üzere adımlarını hızlandırdığını belirtti.

Sitede ayrıca, Suudi kulübünün Anis Haj Moussa'ya transferi kazanmak için devasa bir teklif sunduğu, özellikle de oyuncunun Chelsea, Lille ve Marsilya gibi bazı Avrupa kulüplerinin ilgisini çektiği belirtildi.

Mahrez ve Haj Moussa, şu anda 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Cezayir milli takımında birlikte yer alıyor ve sağ kanat pozisyonu için rekabet ediyorlar.

Cezayir milli takımı, grup aşamasını üçüncü sırada tamamladıktan sonra, önümüzdeki Cuma sabahı Dünya Kupası'nın son 32 turunda İsviçre ile karşılaşmaya hazırlanıyor.







