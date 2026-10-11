Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, yarın pazartesi günü Zabeel Stadı'nda, AFC Şampiyonlar Ligi Elite müsabakaları kapsamında Birleşik Arap Emirleri temsilcisi Al Wasl ile karşılaşarak yeni bir Asya sınavı verecek. Takım, üst üste üçüncü sezon da şampiyonluğu korumak için yoluna devam etme çabası içinde olmasına rağmen Senegalli kalecisi Edouard Mendy sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada yer almayacak.

Son iki edisyonun şampiyonu Al Ahli, turnuvadaki yolculuğuna Özbekistan ekibi Pakhtakor ile 1-1 berabere kalarak başlamıştı.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesinin aktardığına göre, Mendy'nin Al Wasl maçında yer almayacağı kesinleşti. Oyuncu, ligdeki bir sonraki Al Nassr maçına hazırlanmak amacıyla kulüp tesislerinde, tıbbi ekibin başkanı Mübarek El Mutava'nın gözetiminde tedavi ve rehabilitasyon programına devam ediyor. Kalecinin bu maça hazır olması bekleniyor.

Benzer bir gelişmeyle Al Ahli, Al Wasl ile oynanacak beklenen karşılaşma öncesinde Brezilyalı savunmacısı Roger Ibañez'in takımın Birleşik Arap Emirleri'ndeki kafilesine katıldığını açıkladı.



