Al Ahli'nin yıldızlarından birinin, Suudi Roshn Ligi'nin dokuzuncu haftasında önümüzdeki perşembe akşamı Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri'nde bulunan "İnma" Stadı'nda oynanacak Al Nassr maçında forma giyemeyeceği kesinleşti.

Al Ahli'nin pazartesi akşamı Elit AFC Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wasl'ı 3-1 yenmesinin ardından, Husavi'nin ligdeki gelecek maçta yer alamayacağı netleşti.

"Al Riyadiya" gazetesinin muhabiri Abdullah Ahmed, X platformundaki hesabından şöyle yazdı: "Zekeriya Husavi'nin Al Ahli'nin Al Nassr ile oynayacağı maçta forma giyemeyeceği kesinleşti."

Ahmed, Husavi'nin ne kadar süreyle sahalardan uzak kalacağına dair herhangi bir bilgi vermedi ve şunları belirtti: "Oyuncunun yokluğu, tedavi programı sona erene kadar önümüzdeki dönemde de sürecek."





Gelecek maçlar AHL Premier Lig 14:00 ALN

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Husavi, kısa süre önce Suudi Arabistan'da düzenlenen ve Suudi Arabistan'ın şampiyon olduğu "Körfez Kupası 27"nin ilk turunun kapanışında Suudi Arabistan Milli Takımı ile Irak karşısında oynarken sakatlanmıştı.

Daha sonra yapılan tetkikler, Husavi'nin dizindeki arka çapraz bağda hafif bir yırtık bulunduğunu ve yaklaşık iki hafta boyunca tedavi ile rehabilitasyona ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu.

Al Nassr maçı öncesinde, Al Wasl karşısında sakatlanan Al Ahli'nin yıldızı Salih Abu'ş-Şamat için de belirsizlik sürüyor; oyuncu omzundaki sakatlık nedeniyle 69. dakikada oyundan çıkarıldı.

Al Ahli, Suudi Roshn Ligi puan durumunda 15 puanla altıncı sırada yer alıyor; üçüncü sıradaki Al Nassr'ın ise 19 puanı bulunuyor.

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