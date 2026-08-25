Al-Ahli derbisinde oynayacak mı? Hilal yıldızının dönüşü hâlâ belirsiz

Hilal, sakat yıldızlarından birinin, gelecek salı Riyad'daki Kingdom Arena'da oynanacak Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin üçüncü hafta karşılaşmasındaki Ahli maçında forma giyip giyemeyeceğini netleştirmek için gelecek hafta tıbbi bir rapor bekliyor.

Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiyah" gazetesinin özel kaynağına göre, "Hilal'in sağlık ve teknik ekipleri, savunmacı Hassan Tambakti'yi el Clasico maçı öncesinde fiziksel ve teknik hazırlığını artırmak amacıyla kademeli olarak hazırlamak için çalışıyor".

Ancak aynı kaynak, savunmacının iyileşmesinin tamamlanmaması nedeniyle ligin dördüncü haftası kapsamında Dammam'da oynanacak Khaleej maçında forma giymeye hazır olmasını olası görmedi.

Suudi Profesyonel Lig Birliği, Ahli'nin yarın çarşamba Kıtalararası Kulüpler Kupası'nın açılışında Auckland City maçını oynamaya hazırlanması nedeniyle Hilal'in müsabakadaki gelecek iki maçının sıralamasını değiştirmişti. Buna göre "el-Zaim" dördüncü hafta maçını gelecek cuma Khaleej'e karşı oynayacak, ardından 1 Eylül'de "el-Raqi" ile (üçüncü hafta) karşılaşacak.

Tambakti, geçen temmuzda sona eren 2026 Dünya Kupası finallerinde Suudi Arabistan Milli Takımı ile oynadığı sırada geçirdiği ayak topuğu alt kısmındaki bir sakatlıktan muzdarip.

Sakatlık, Tambakti'nin Hilal'in Avusturya'daki Avrupa kampından uzak kalmasına neden oldu. Oyuncu ayrıca Hilal'in ligde Faisaly ve Feiha'ya karşı oynadığı maçların yanı sıra Hizmetkarların Efendisi Kupası'nın son 32 turundaki Raed karşılaşmasında da yer alamadı.

Tambakti, 2023 yazında Hilal'e transfer olmasından bu yana takım formasıyla 103 maça çıktı ve bu maçlarda iki gol atarken üç asist yaptı.

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