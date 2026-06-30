Al-Ahli'den ayrılan Kesseh... Suudi devi tarafından yapılan bir teklif onu bekliyor

Roshon Ligi’nin önde gelen kulüplerinden biri, Kot Divau’lu orta saha oyuncusu Frank Kessie’nin eski kulübü Suudi Arabistan’ın Al-Ahli’sinden resmi olarak ayrılmasının ardından, büyük çaplı bir transferi sonuçlandırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde iki kez şampiyonluğa ulaşan yıldız oyuncu, 2026-2027 sezonu için serbest transfer yoluyla yeni takımını belirlemeye çok yaklaştı.

Kessie, Al-Ahli formasıyla geçirdiği üç sezon boyunca adını güçlü bir şekilde duyurdu; tüm turnuvalarda 119'dan fazla maça çıktı, 26 gol attı ve 15 asist yaptı.

Fildişili oyuncu, 2025 ve 2026 Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları ile 2024-2025 sezonundaki Suudi Süper Kupası'nı içeren tarihi üçlü zaferin elde edilmesine katkıda bulundu.

Suudi "Al-Riyadiya" gazetesinde görev yapan gazeteci Abdullah Ahmed ise, Kessié'nin kulübe katılmak için resmi bir teklif aldığını ve Al-Ahli ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Roshen Ligi'ndeki kariyerine devam etme fırsatı bulacağını açıkladı.

Abdullah Ahmed, “X” platformundaki hesabından şöyle yazdı: “Frank Kessié, Al-Ittihad kulübünden resmi bir teklif aldı… Kulüp yönetiminin sözleşmesini yenilememe kararı almasının ardından Kessié, Al-Ahli’den resmen ayrıldı… Oyuncunun Avrupa’dan ve Suudi Arabistan’ın Al-Ittihad kulübünden teklifleri var.”

Kessie, 2023 yazında Barcelona'dan Al-Ahli'ye üç sezonluk bir sözleşmeyle transfer olmuştu. "Al-Raqi" ile olan serüveninin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsüne geçen Kessie için, yeni sezon başlamadan önce onu kadrosuna katmak isteyen Avrupa kulüpleri ile ciddi bir Suudi teklifi arasında bir rekabet yaşanması bekleniyor.