Al-Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic, Al-Hilal karşısında oynanacak beklenen mücadele öncesinde sürpriz bir karar alarak yeni yabancı oyuncularından birini takım kadrosundan çıkardı; bu adım, oyuncunun geçen hafta Al-Khaleej karşısında sergilediği performanstan duyulan memnuniyetsizliğin boyutunu yansıtıyor.

Al-Ahli, Roshn Ligi'nin üçüncü haftasından ertelenen maçta Salı akşamı Al-Hilal ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Al-Khaleej karşısında 3-1'lik ağır mağlubiyetin ardından dengeyi yeniden bulma isteği büyükken, "Lider" ise galibiyet serisini sürdürme ve mücadele yarışındaki varlığını güçlendirme hedefiyle karşılaşmaya çıkıyor.

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Al-Ahli'ye yakın medya mensubu Waleed Saeed'in aktardığına göre Pusic, "seçkinler"in yeni transferi Ukraynalı Artem Bondarenko'yu Al-Hilal karşısında oynanacak klasik maçın kadrosundan çıkarma kararı aldı; bu karar, oyuncunun geçen hafta beklentileri karşılamayan bir görüntü sergilemesinin ardından geldi.

Teknik ekibin, Bondarenko'nun Al-Khaleej karşısında sunduklarından ikna olmadığı anlaşılıyor. Zira oyuncu, kendisinden beklenen seviyenin uzağında bir görüntü çizdi. Bu durum, Al-Ahli'nin genel olarak sergilediği zayıf görüntüyle de eş zamanlı olarak gerçekleşti ve teknik direktörü, Roshn Ligi'nin en güçlü takımlarından biri karşısındaki daha zorlu bir sınav öncesinde hızlı değişiklikler yapmaya yöneltti.

Bondarenko, Al-Khaleej gecesinin bedelini ödüyor

Bondarenko'nun Al-Khaleej karşısındaki görüntüsü teknik ekip açısından geçiştirilebilecek bir durum değildi; özellikle de oyuncunun Al-Ahli'ye takıma yeni bir katkı sağlaması yönündeki büyük umutlarla gelmesi göz önüne alındığında. Ancak oyuncu, ilk sınavlarında fark yaratma kabiliyetini kanıtlayamadı ve Pusic'in beklediği verimi ortaya koyamadı.

Kadro dışı bırakma kararı, Hollandalı teknik direktörün en iyi durumunda olduğunu düşünmediği hiçbir oyuncuyu sahaya sürme riskini almak istemediğini teyit etti; özellikle de Al-Hilal karşısındaki mücadelenin en üst düzeyde konsantrasyon, disiplin ve hazır bulunuşluk gerektirmesi ve "Lider"in her hatayı cezalandırabilecek hücum silahlarına sahip olması nedeniyle.

Ayrıca bu kadro dışı bırakma kararı, Al-Ahli'nin tüm oyuncularına ilk on birde kalmanın garanti olmadığı ve her oyuncunun, transfer bedeli veya geçmiş isimlerden bağımsız olarak sahadaki performansı ve verimiyle forma giymeyi hak ettiğini kanıtlaması gerektiği yönünde net bir mesaj olabilir.