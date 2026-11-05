Harry Kane, Bayern Münih ile sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmaktan duyduğu büyük mutluluğu dile getirerek, Alman kulübünde kalma kararının zor olmadığını, önümüzdeki yıllarda hedefinin başta UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere tüm kupalar için yarışmak olduğunu vurguladı.

İngiliz golcü, Bayern'li bazı yetkililerin de hazır bulunduğu ve Bavyera kulübüyle sözleşmesinin uzatıldığının resmen açıklanmasının ardından bugün perşembe günü Münih şehrinde düzenlenen basın toplantısında konuşarak, takımın sportif projesine duyduğu tam güveni vurguladı.

Kane, uzatma kararıyla ilgili olarak "Marca" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Çok fazla düşünmeme gerek kalmadı. Hayal edebileceğim en iyi yerdeyim. Sözleşmeyi dün imzaladık, ancak karar çok uzun süre önce alınmıştı. Dünya Kupası nedeniyle bu konuyu konuşmak istemedik, döndükten sonra ise tamamlanacak yalnızca birkaç ayrıntı kalmıştı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Daha önce de söylediğim gibi, harika bir takımda olduğumu ve UEFA Şampiyonlar Ligi ile tüm kupalar için savaştığımızı biliyorum. Benim için gelişebileceğim ve her şey için yarışabileceğim bir yerde olmak önemli."

Gelecek maçlar M05 Bundesliga 09:30 FCB

"Kendimi her zamankinden daha iyi hissediyorum"

Kane, Bayern'e duyduğu güvenin devam etmesinin ardındaki en önemli etken olduğunun altını çizerek şöyle konuştu: "Benim için kolay bir karardı. Takıma inanmasaydım, en önemli kupaları kazanabileceğimize inanmasaydım, başka seçenekler arardım."

Şunları ekledi: "Kendimi her zamankinden daha iyi hissediyorum. Önümüzdeki yıllarda kesinlikle en üst seviyede oynayacağız. Burada çok mutluyum, takımın nereye gittiğini biliyorum ve projeye inanıyorum. Hiçbir şüphem yoktu."

Kane, Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayaliyle ilgili olarak şunları söyledi: "UEFA Şampiyonlar Ligi herkes için büyük bir hedef. Onun için savaştığımızı hissettiğim sürece, bunu başarma fırsatı beni heyecanlandırıyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Son zamanlarda hakkımda çok konuşuldu, ancak artık daha az konuşmayı ve daha çok oynamayı hedefliyorum. Bir kulüp olarak bu anın tadını çıkarmamız önemli, çünkü tarihimizde önemli anlar oldu. Ama en önemlisi maç ve oyundur, ben de kendimi sahada ifade etmeye çalışıyorum. Artık her şey sakinleşecek ve eski halimize döneceğiz."

Şöyle devam etti: "Almanya'da hakimiyet kurmak istiyoruz, ama aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmak istiyoruz. 2029'a kadar burada olacağım ve o zamana kadar en az bir UEFA Şampiyonlar Ligi kazanmak istemediğimi söylesem yalan söylemiş olurum. Bu bir baskı, ama ben bununla heyecanla başa çıkıyorum."

Ortam değişikliği önemliydi

Kane, uzun yıllar Premier Lig'de geçirdikten sonra Almanya'da devam etmesine iten nedenlere değinerek şunları söyledi: "Premier Lig'de uzun zaman geçirdim ve onu her zaman yakından takip ettim. Ortam değiştirmek güzel. Münih harika bir yer."

Şöyle açıkladı: "Ailem ve ben ormanlara ve dağlara gitmeyi seviyoruz, büyük kızım da ata binmeyi seviyor. Bütün bunlar burada mevcut. Bazen böyle bir değişiklik zihinsel açıdan da çok faydalı oluyor. Yeni arkadaşlar ve yeni bir kültür tanıdık."

Bu konudaki sözlerini şöyle tamamladı: "Yaşlandığımda geriye dönüp bakacağım ve 'konfor alanından çıkmak doğru ve olumlu bir adımdı' diyeceğim."

Kane Almanca hakkında konuşuyor

Kane, Almancadaki gelişimiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bana bu soruyu soracaklarını biliyordum. Önümüzdeki üç yılda, önceki yıllarda öğrendiğimden daha fazlasını öğrenmeyi umuyorum."

Şunları ekledi: "Almanca öğretmenimle konuştum ve eskisinden daha fazlasını anlıyorum, ama hâlâ öğreniyorum. Artık daha fazla konuşmam ve hataları ile bunların yol açabileceği tepkiler konusunda daha az endişelenmem gerekiyor."

Şunu vurguladı: "Adım adım öğreniyorum, ama yakında Almanca bir röportaj yapabilmeyi umuyorum. Bunun herkesi çok mutlu edeceğini biliyorum."

Bayern: Kane elde ettiği her şeyi hak ediyor

Bayern Münih İcra Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen de uzatma konusunda konuşarak, Kane'in takım içindeki ve dışındaki etkisi göz önüne alındığında yeni sözleşmeyi hak ettiğini vurguladı.

Dreesen şöyle konuştu: "Üç yıl önce bu bizim en önemli transferimizdi. Ancak Harry, ona harcadığımız her kuruşu birçok açıdan hak etti. Takımın motoru ve takım arkadaşlarının daha iyi oynamasını sağlıyor, ayrıca spor dışında da bir rol model."

Şunları ekledi: "Avrupa'nın en üst seviyesinde cazip ve rekabetçi kalmak istiyorsak, ekonomik olarak güçlü olmamız gerekiyor. Mümkün olan en iyi konumda olmak için kazandığımız her kuruştan azami ölçüde yararlanmak istiyoruz."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Dünyanın en iyi oyuncusu birinci sınıf bir sözleşme alıyorsa, bu mantıklı bir durumdur. Güçlü olmak ve ekonomik açıdan akıllıca hareket etmek istiyoruz, ama aynı zamanda en iyi takıma sahip olmak ve kazanmak da istiyoruz. Diğer kulüplerin ekonomik gücü karşısında bu kolay bir iş değil, ama büyük ölçüde iyi bir şekilde başarıyoruz."