Barcelona'nın Fransız savunmacısı Jules Koundé, yalnızca bir hafta sahalardan uzak kalması beklenirken bir aydan uzun süre forma giyemediği sakatlığından tamamen kurtulmaya yaklaştı. Oyuncunun, Camp Nou'da oynanacak Villarreal maçıyla eş zamanlı olarak bu hafta sonu sağlık onayını almaya hazır hale gelmesi bekleniyor.

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İspanyol "AS" gazetesinin haberine göre, Koundé'nin iyileşme süreci beklenmedik bir gecikme yaşadı. Oysa oyuncunun sakatlığı, 17 Ekim'de Real Betis maçında yaşadığı sol ayak bileğindeki birinci derece burkulmadan ibaretti. Buna rağmen forma giyemediği süre yaklaşık beş haftaya uzadı.

Barcelona yöneticileri, oyuncunun dönüşündeki bu büyük gecikmenin nedenlerini anlamaya çalıştı. Zira bu tür bir sakatlıktan kurtulmak genellikle 7 ila 10 gün sürüyor. Ancak asıl neden, sakatlıktan yalnızca altı gün sonra oynanan El Clasico öncesinde dönüşünün hızlandırılmaya çalışılması.

Hans Flick'in o dönemde sağ bek mevkiinde başka seçeneği yoktu. Eric Garcia'nın da forma giyemeyeceği kesinleşmişti. Bu durum, Flick'i Real Madrid karşısında Fransız savunmacının hizmetlerine şiddetle muhtaç bıraktı.

Nitekim Koundé erken dönmeye çalıştı, hatta maçta forma giymek için kendini zorlayacak noktaya geldi. Ancak ağrıları devam ettiği için sonunda geri adım atmak zorunda kaldı. Sağlık ekibi de iyileşmeyi hızlandırmak adına hızlı bir çözüm olarak lokal enjeksiyon seçeneğini değerlendirmedi. Üstelik oyuncunun kendisi de bu seçeneğe tam olarak ikna olmamıştı.

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Bu aksaklık, sonraki iyileşme aşamalarını da yavaşlattı. Olumsuz sinyaller sürdü ve ağrılar istenen ölçüde geçmedi. Bunun üzerine sağlık ekibi, oyuncunun tamamen ve hiçbir sorun yaşamadan iyileştiğinden emin olana kadar dönüşünü ertelemeye karar verdi.

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Oyuncunun durumu ancak bu haftanın başında beklenen ölçüde iyileşti. Koundé ayak bileğinde herhangi bir ağrı hissetmeden antrenmanlara çıkabildi ve iyileşme belirtileri son derece olumlu bir hal aldı. Bu nedenle şu anda odak noktası, Villarreal maçı öncesinde önümüzdeki pazar günü sağlık onayını alması.

Gazetenin aktardığına göre Koundé, takımın geri kalanı antrenmanlara ara vermesine rağmen fiziksel hazırlığını yeniden kazanmak için çalışmalarını sürdürerek son günlerde antrenman tesislerine gelmeye devam etti.

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Fransız savunmacı geçen pazartesi günü takım antrenmanına katılmadı. Ancak işler planlandığı gibi giderse, milli oyuncuların antrenmanlara dönüşüyle eş zamanlı olarak perşembe günü takım arkadaşlarına katılması bekleniyor.

Koundé'nin dönüşü, savunmada Andreas Christensen ve Eric Garcia'yı zaten yeniden kazanmış olan Hans Flick için önemli bir takviye olacak. Böylece Flick, karşılaşmalar yeniden başlamadan önce savunmadaki seçeneklerini daha da artırmaya yaklaşıyor.