Aklı ve kalbi Barcelona'da: Cancelo, Camp Nou'ya dönüş işaretini bekliyor

Portekizli sağ bek Joao Cancelo, geçtiğimiz cuma günü Hilal antrenmanlarına katıldı. Bu süreçte Barcelona yönetimi ile Suudi kulüp arasındaki görüşmeler henüz nihai bir anlaşmaya varılmadan sürüyor. Katalan kulübü ve tecrübeli oyuncu, transferin bu hafta içinde tamamlanacağına dair büyük bir güven taşırken, oyuncu son saatlerde aklının ve kalbinin Katalan kulübünde olduğunu net bir şekilde ortaya koymaya özen gösterdi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Barcelona, Cancelo'nun nihai bir transfer sözleşmesiyle Spotify Camp Nou'ya dönmesi konusunda tamamen güven içinde. Kulüp, haftalardır Hilal ile sürekli görüşmeler yürütüyor ve bazı vergiyle ilgili ayrıntılar dışında anlaşma neredeyse tamamlanmak üzere. Bu ayrıntılar imzanın beklenenden daha fazla gecikmesine yol açsa da, transferin gerçekleşmesi açısından herhangi bir tehlike oluşturmuyor; yalnızca başlangıçta planlandığından daha uzun bir süreye ertelenmesine neden oluyor.

32 yaşındaki Portekizli millî oyuncu, Barcelona'ya dönüşünün kesinleşmesinin gecikmesi nedeniyle, isteğinin aksine geçtiğimiz cuma günü Suudi takımın kadrosuna katılmak zorunda kaldı. Ancak son saatlerde bir kez daha, tüm düşüncesinin yalnızca teknik direktör Hansi Flick yönetiminde yeniden oynamaya döndüğünü teyit etti; zira Barcelona'yı evi olarak görüyor ve Katalan takımının soyunma odalarında ailesini buluyor.

Cancelo, sosyal medya hesaplarından, Barcelona formasıyla attığı gollerden birini kutlarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, kariyerini Katalan takımıyla sürdürme yönündeki sağlam ve şüphe götürmez arzusunu bir kez daha yineledi. Bu tavır, Barcelona'daki tüm yetkililerin desteğini ve takdirini kazandı.

Katalan kulübü yönetiminin üzerinde çalıştığı plan, çok yönlü savunmacının bu hafta içinde "Spotify Camp Nou"da üçüncü dönemine başlamasını öngörüyor. Ancak bu kez, 2023-2024 sezonunda Manchester City'den ve 2025-2026 sezonunda Hilal'den kiralık olarak oynamasının ardından, kiralık yoluyla değil, nihai satın alma yoluyla gerçekleşecek.