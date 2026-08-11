18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
imago-sport-1077886864.jpgNurPhoto

Çeviri:

Aklı ve kalbi Barcelona'da: Cancelo, Camp Nou'ya dönüş işaretini bekliyor

Transfers
J. Cancelo
Al Hilal
Barcelona
Premier Lig
La Liga
Portekiz
Suudi Arabistan
İspanya

السon adım

Portekizli sağ bek Joao Cancelo, geçtiğimiz cuma günü Hilal antrenmanlarına katıldı. Bu süreçte Barcelona yönetimi ile Suudi kulüp arasındaki görüşmeler henüz nihai bir anlaşmaya varılmadan sürüyor. Katalan kulübü ve tecrübeli oyuncu, transferin bu hafta içinde tamamlanacağına dair büyük bir güven taşırken, oyuncu son saatlerde aklının ve kalbinin Katalan kulübünde olduğunu net bir şekilde ortaya koymaya özen gösterdi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Barcelona, Cancelo'nun nihai bir transfer sözleşmesiyle Spotify Camp Nou'ya dönmesi konusunda tamamen güven içinde. Kulüp, haftalardır Hilal ile sürekli görüşmeler yürütüyor ve bazı vergiyle ilgili ayrıntılar dışında anlaşma neredeyse tamamlanmak üzere. Bu ayrıntılar imzanın beklenenden daha fazla gecikmesine yol açsa da, transferin gerçekleşmesi açısından herhangi bir tehlike oluşturmuyor; yalnızca başlangıçta planlandığından daha uzun bir süreye ertelenmesine neden oluyor.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini hemen al!

32 yaşındaki Portekizli millî oyuncu, Barcelona'ya dönüşünün kesinleşmesinin gecikmesi nedeniyle, isteğinin aksine geçtiğimiz cuma günü Suudi takımın kadrosuna katılmak zorunda kaldı. Ancak son saatlerde bir kez daha, tüm düşüncesinin yalnızca teknik direktör Hansi Flick yönetiminde yeniden oynamaya döndüğünü teyit etti; zira Barcelona'yı evi olarak görüyor ve Katalan takımının soyunma odalarında ailesini buluyor.

Cancelo, sosyal medya hesaplarından, Barcelona formasıyla attığı gollerden birini kutlarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, kariyerini Katalan takımıyla sürdürme yönündeki sağlam ve şüphe götürmez arzusunu bir kez daha yineledi. Bu tavır, Barcelona'daki tüm yetkililerin desteğini ve takdirini kazandı.

Premier Lig
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Katalan kulübü yönetiminin üzerinde çalıştığı plan, çok yönlü savunmacının bu hafta içinde "Spotify Camp Nou"da üçüncü dönemine başlamasını öngörüyor. Ancak bu kez, 2023-2024 sezonunda Manchester City'den ve 2025-2026 sezonunda Hilal'den kiralık olarak oynamasının ardından, kiralık yoluyla değil, nihai satın alma yoluyla gerçekleşecek.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin