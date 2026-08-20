Hilal'in Fransız forveti Karim Benzema'ya yönelik sert eleştiriler, Perşembe akşamı Roshn Suudi Pro Ligi'nin ikinci haftası kapsamında oynanan ve "Lider"in Feyha'yı 3-0'lık net bir skorla yendiği maçın ardından yeniden alevlendi. Zira takım üç puanı toplamış olsa da, oyuncu taraftarları memnun etmeyen bir görüntü verdi.

Benzema, Feyha karşısında ilk 11'de sahaya çıktı ancak net bir hücum imzası bırakmayı başaramadı. Böylece Hilal'deki performansına dair soru işaretleri sürdü. Özellikle bu maç, farklı kulvarlarda kendisinden beklenen katkıyı sunamadığı üst üste üçüncü karşılaşması oldu.

Hilal, Roshn Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini alıp puanını 6'ya yükseltmeyi başarmış olsa da, Benzema'nın performansı taraftarlar arasında geniş bir tartışma konusu olmaya devam etti. Taraftarlar, takımın gerek gol atma gerekse tehlike yaratma noktasında Fransız forvetinden maçlarda daha fazla katkı beklediğini düşünüyor.

Taraftarlar Benzema'ya karşı ayaklandı

"X" platformu üzerinden Hilal taraftarlarının Benzema'nın kadrodan çıkarılmasına yönelik talepleri arttı. Fransız forvete yönelik sert eleştiriler yükseldi. Bazı taraftarlar, oyuncunun artık beklenen katkıyı sunamadığını ve devam etmesinin takımın teknik projesi için bir yük oluşturabileceğini düşünüyor.

Bazı takipçiler ise Benzema'nın önümüzdeki dönemde herhangi bir yenilik sunamayacağını vurgulayarak, sezon başından bu yana performansından duyulan memnuniyetsizliğin sürmesi karşısında İtalyan Simone Inzaghi yönetimindeki teknik heyetten oyuncu hakkında net bir karar almasını istedi.

Benzema açısından durumun hassasiyeti, ismiyle ilişkilendirilen beklenti çıtasının yükselmesiyle daha da artıyor. Kendisi uzun bir geçmişe sahip, dünya çapında bir yıldız. Bu nedenle taraftarlar ondan yalnızca sahaya çıkmasını değil, Hilal'in tüm kupalarda mücadele etmesine yardımcı olacak etkili hücum katkıları da bekliyor.

El-Şenif, Benzema'nın geleceğine dair belirsizliği artırıyor

Eleştiriler yalnızca Hilal taraftarlarıyla sınırlı kalmadı, spor medyasına da uzandı. Medya mensubu Halid el-Şenif, "Dourina Gayr" programındaki katılımı sırasında Benzema'nın durumundan bahsetti ve oyuncunun şu andaki konsantrasyonuna dair daha fazla tartışma yaratan bir okuma sundu.

Ayrıca oku: Malcom: Beni rahatsız eden şey nankörlük!



El-Şenif şöyle konuştu: "Benzema'nın aklı sahanın dışında." Bu sözlerle, Fransız forvetin maçlar içinde gerekli tam konsantrasyonla sahada olmayabileceğine işaret etti; kendisine göre bu durum, oyuncunun teknik veriminin düşmesini ve beklenen şekilde ortaya çıkmamasını açıklayabilir.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Bu eleştiriler, Benzema'yı önümüzdeki maçlarda gerçek bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Özellikle Hilal, sezona sonuçlar açısından güçlü bir başlangıç yaptı; ancak en önemli forvetlerinden biri hakkındaki soru işaretlerinin sürmesi, rekabet düzeyinin yükselmesiyle birlikte daha karmaşık bir dosyaya dönüşebilir.

Sonuç olarak Benzema'nın sahada yanıt verme fırsatı var; ancak mevcut başlangıç, kulübün fark yaratması için transfer ettiği oyuncuyu görmek isteyen Hilal taraftarlarının beklentilerinin düzeyinde olmadı. En önemli soru ise şu: Fransız forvet performansını hızla yeniden yakalayacak mı, yoksa "Lider"den ayrılmasını isteyen baskılar sürecek mi?