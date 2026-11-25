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Al Jazira ile Gol Gohar arasında çarşamba günü oynanan AFC Şampiyonlar Ligi 2 maçında akılalmaz bir gelişme yaşandı. Hakem Hanna Hattab, ciddi sarhoşluk iddialarının ardından devre arasında değiştirildi.

İran ekibi Gol Gohar, Hattab'ın Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira aleyhine birçok tartışmalı karar verdiğini gördü. Ancak özellikle 32. dakikada yaşananlar dikkat çekti.

Gol Gohar oyuncusu Ali Asghar Ashouri'ye orta sahada yapılan faulün ardından Hattab kararını vermek için biraz bekledi. Suriyeli hakem, ardından Al Jazira kalecisi Ersin Destanoglu'nu yanına çağırıp ona sarı kart göstererek herkesi şaşırttı.

Türk kaleci ve takım arkadaşları, pek dinç görünmeyen Hattab'ın kararı karşısında şaşkına döndü.

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Görüntülerde Gol Gohar teknik direktörü Mehdi Rahmati'nin bu tuhaf anın ardından "O sarhoş!" diye bağırdığı görülüyor. İddialar henüz doğrulanmadı ancak AFC devre arasında müdahale etme gereği duydu.

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Gol Gohar takım menajeri Heydar Afsari maçın ardından şöyle dedi: "Al Jazira maçındaki hakem normal durumda değildi. Al Jazira oyuncuları bile bize aynı şeyi söyledi."

"Kulüp, maç yetkililerini durumdan hemen haberdar etti ve durum böyle devam ederse oynamayacağımızı bildirdi."

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"Al Jazira'nın 77 numaralı oyuncusu (João Milson, editörün notu) ikinci faulünden sonra oyundan atılmalıydı ama hakem bunun yerine kartı rakip takımın kalecisinin adına yazdı."

Afsari, "AFC'yi durumdan haberdar etmemizin ardından hakem değiştirildi" dedi. Al Jazira, Anderson Talisca'nın (eski Fenerbahçeli) golüyle maçı 1-0 kazandı.