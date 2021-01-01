Ajax'a Sebastien Haller'i kadroya dahil edemedi

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Ajax, nedeni henüz netleşmeyen bir sebepten ötürü Sebastien Haller'i UEFA kadrosuna dahil edemedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olmak isteyen Ajax'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sebastien Haller'i UEFA kadrosuna yazmayı unuttuğu öne sürüldü.

Nedeni henüz netlik kazanmayan bir problemden ötürü Haller'i UEFA listesine dahil edemeyen Ajax yetkilileri UEFA ve Hollanda Futbol Federasyonu ile konuya ilişkin görüşmelerini sürdürürken, kulüp yöneticisi Miel Brinkhuis "Neyin yanlış gittiğini anlamaya çalışıyoruz. Federasyon ve UEFA ile görüşüyoruz fakat henüz karar verilmedi" dedi.

Devre arasında 22.5 milyon euro karşılığında West Ham United'dan transfer edilen 26 yaşındaki Fransız futbolcu, Ajax formasıyla çıktığı altı lig maçına iki gol ve dört asist sığdırmıştı. Haller'i kadroya dahil edemeyen Ajax yönetiminin bir başka yeni transfer Oussama Idrissi'yi ise sorunsuz bir şekilde listeye ekledi.