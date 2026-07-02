Ajax, yüksek maaşlı Mislintat’ın hatalı transferinden kesin olarak kurtuldu

Voetbal International’ın haberine göre, Branco van den Boomen Ajax’tan kesin olarak ayrılmak üzere. Otuz yaşındaki orta saha oyuncusu, Angers ile uzun süredir bir anlaşmaya varmış durumda; Fransız kulübü ile Ajax da anlaşmaya varmış durumda. Ancak muhasebe nedenleriyle resmi onay henüz açıklanmadı.

Geçen hafta, Van den Boomen’in Ajax’ın ilk antrenmanına katılmasının gerekmediği ortaya çıkmıştı. O zamanlar Angers’a transferi zaten son aşamaya gelmişti. Böylece orta saha oyuncusu, 2025/26 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği kulübe geri dönüyor. O dönemde Ligue 1 kulübü için on beş maçta forma giymişti.

VI muhabiri Joost Blaauwhof’a göre transfer artık tamamen kesinleşti. Yalnızca resmi işlemlerin tamamlanması Temmuz ayına ertelendi. Blaauwhof, “Herhangi bir beklenmedik durum yaşanmazsa, Ligue 1 kulübüyle sözleşme yakında imzalanacak” diye yazıyor.

Van den Boomen’in Ajax ile bir sezon daha süren bir sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle Amsterdam kulübünün orta saha oyuncusu için bir transfer ücreti alması bekleniyor. Bu tutarın ne kadar olduğu ise şimdilik bilinmiyor.

Orta saha oyuncusu, Toulouse'daki başarılı döneminin ardından 2023 yazında bedelsiz olarak Ajax'a geri dönmüştü. O dönemde 2027 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzalamış ve dönemin teknik direktörü Sven Mislintat'ın ilk transferi olmuştu. O zamandan beri Ajax'ın en yüksek maaşlı oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

Amsterdam’daki ilk sezonunda Van den Boomen, 29 resmi maça çıktı. Bu maçlarda üç gol attı ve bir asist yaptı. Ancak bir diz sakatlığı nedeniyle ilk on birdeki yerini koruyamadı.

Bir sonraki sezonda da sakatlık sorunları onu takip etmeye devam etti. Süregelen sırt ağrıları, sahada kalma süresini önemli ölçüde kısıtladı.

Sırt sakatlığının etkileri 2025/26 sezonuna kadar devam etti. Van den Boomen ancak Aralık ayında sahalara geri dönebildi, ancak artık kadroda kalıcı bir yer edinemedi. Angers'ta geçirdiği kiralık döneminin ardından, kariyerine artık kesin olarak bu Fransız kulübünde devam edecek.

Van den Boomen, Ajax 1 formasıyla toplamda 56 maça çıktı ve bu maçlarda 5 gol attı, 2 asist yaptı.