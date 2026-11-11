Reklam

Ajax, Youri Baas'ı bu kış göndermeyi düşünmüyor. DIARIO SPORT'un haberine göre Amsterdam ekibi, stoper için 30 milyon avronun üzerinde bir bonservis bedeli istiyor.

SPORT, birkaç hafta önce Barça'nın yeni bir stoper arayışında Baas'a yöneldiğini duyurmuştu.

Kulüp, Baas'ın topla oynama becerisini beğeniyor ve pozisyon alma becerisini de çok güçlü buluyor. Barcelona, Baas'ın sol bekte de oynayabilmesini büyük bir avantaj olarak görüyor.

Ancak Ajax, oyuncuyu satmayı düşünmüyor. SPORT'a göre Ajax, Transfermarkt tarafından 16 milyon avro olarak tahmin edilen piyasa değerinin "iki katını" istiyor.

Reklam Reklam

Baas, FC Midtjylland ile oynanan Konferans Ligi maçının ardından Barcelona'nın kendisine yönelik olduğu iddia edilen ilgisi hakkında konuştu: "Söylentinin nereden çıktığını bilmiyorum ama elbette güzel bir şey."

Gelecek maçlar AJX Eredivisie 08:30 HAA

Baas, Ajax'ın son maçlarında, Midtjylland karşısındaki 1-6'lık galibiyette ve FC Twente ile 2-2 biten karşılaşmada, Sofyan Amrabat'ın kasık sakatlığı nedeniyle ön libero olarak oynadı.

Sol ayaklı oyuncu, 2018'de Excelsior altyapısından Ajax'a transfer oldu. Üç sezon önce ise NEC'te kiralık olarak forma giydi.