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Ajax, önümüzdeki beş sezon için ana sponsorluk konusunda ABN Amro ile anlaşmaya yakın. De Telegraaf'ın Ajax muhabiri Mike Verweij, kulüp çevresindeki kaynaklara dayanarak haberi salı günü duyurdu.

Banka, bonuslar dahil sezon başına 12 milyon euro ödeyecek. Böylece anlaşmanın toplam değeri 60 milyon euro olacak.

ABN Amro, 1991 ile 2008 arasında da Ajax'ın ana sponsoruydu. Banka şu anda kulübün cumartesi günü oynayan amatör takımlarına ve kadın futboluna sponsor.

İki taraf da anlaşmayı salı günü tamamlamayı hedefliyor. En iyi ihtimalle iş birliği çarşamba günü resmen duyurulacak.

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Verweij, “Böylece, birçok büyük kuruluşla görüşülen ve aylar süren yeni ana sponsor arayışı sona erecek” diye yazdı.

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ABM Amro, Ajax formasına dönmeyi çok istiyor. Bankanın adı, Amsterdam ekibinin 1992'de UEFA Kupası'nı, 1995'te ise Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı dönemde de formadaydı.

Bu, Menno Geelen'in son işi gibi görünüyor. Genel müdür, kulüpte yıllarca çalıştıktan sonra 1 Nisan 2027'de Ajax'tan ayrılmak istediğini kısa süre önce açıklamıştı.

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Ajax'ın mevcut ana sponsoru Ziggo. İki tarafın 1 Ocak 2015'te başlayan iş birliği, 2027 yazında sona erecek.