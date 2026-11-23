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Ajax, önümüzdeki beş sezonun ana sponsorluğu için ABN Amro ile anlaşmaya yakın. Haberi De Telegraaf'ın kulüp muhabiri Mike Verweij, salı günü kulüp çevresindeki kaynaklara dayanarak duyurdu. Kısa süre sonra Ajax, rakamlara değinmeden görüşmeleri doğruladı.

Banka, bonuslar dahil olmak üzere sezon başına 12 milyon euro ödeyecek. Böylece anlaşmanın toplam değeri 60 milyon euroya ulaşacak.

ABN Amro, 1991 ile 2008 arasında da Ajax'ın ana sponsoruydu. Banka şu anda kulübün cumartesi amatör takımının ve kadın futbolunun sponsorları arasında yer alıyor.

İki taraf da anlaşmayı salı günü tamamlamayı hedefliyor. Her şey yolunda giderse iş birliği çarşamba günü resmen duyurulacak.

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Verweij, “Böylece birden fazla büyük kuruluşla görüşülen, aylar süren yeni ana sponsor arayışı sona erecek” diye yazdı.

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ABM Amro, Ajax formasına dönmeyi çok istiyor. Bankanın adı, Amsterdam ekibinin 1992'de UEFA Kupası'nı ve 1995'te Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı dönemde de formadaydı.

Bu anlaşma, Menno Geelen'in kulüpteki son işi gibi görünüyor. Genel müdür, Ajax'ta yıllarca çalıştıktan sonra 1 Nisan 2027'de kulüpten ayrılmak istediğini kısa süre önce açıklamıştı.

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Ajax'ın mevcut ana sponsoru Ziggo ile iş birliği 1 Ocak 2015'te başladı. Kablo şirketiyle ortaklık 2027 yazında sona erecek.

Verweij'in haberinden kısa süre sonra Ajax, ABN Amro ile görüşmeleri doğruladı. Kulübün kısa açıklamasında, “Ajax ve ABN AMRO, gelecek sezondan itibaren geçerli olacak ana sponsorluk için ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor. Ajax, geçen yaz Ziggo'nun bu sezonun sonunda kulübün ana sponsoru olmayı bırakacağını duyurmuştu” ifadeleri yer aldı.