Ajax ve PSV'nin muhtemel kadroları: Takehiro Tomiyasu ve Paul Wanner ilk 11'e geri dönüyor

Cumartesi akşamı saat 20:00'de VriendenLoterij Eredivisie'de Ajax ile PSV arasındaki maç oynanacak. Normalde her iki takım için de çok önemli bir maç olurdu, ancak PSV şampiyonluğu garantilediği için, özellikle Eindhoven ekibi için bu maçın pek bir önemi kalmadı. Yine de Voetbalzone, teknik direktör Peter Bosz'un sahaya en güçlü kadrosunu süreceğini tahmin ediyor.

PSV için lig şampiyonluğu çoktan garantilenmiş olsa da, Ajax'ın hâlâ mücadele etmesi gereken çok şey var. Amsterdam ekibi şu anda dördüncü sırada yer alıyor, ancak ikinci sıraya yükselmeyi umuyor.

Bu, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılma hakkı anlamına geliyor. İkinci sıradaki Feyenoord ile aralarındaki puan farkı şu anda dört puan.

Bu nedenle Ajax'ın da en güçlü ilk on biriyle sahaya çıkması bekleniyor. Cezasını tamamlayarak geri dönen Takehiro Tomiyasu sol bek olarak başlayacak, bu da Lucas Rosa'nın sağda başlayacağı ve Anton Gaaei'nin yedek kulübesine geçeceği anlamına geliyor. Ayrıca Amsterdam ekibi, dizinden sakatlanan Davy Klaassen'den hâlâ yoksun olacak.

Ajax'ın muhtemel kadrosu: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Tomiyasu, Mokio, Regeer, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.

PEC Zwolle (6-1 galibiyet) ve Ajax maçları arasında birkaç günlüğüne İbiza'ya giden PSV, sakat olan Anass Salah-Eddine ve Ismael Saibari'den yoksun olacak. Ayrıca Ivan Perisic de cezalı.

Bu durum, Kiliann Sildillia ve Couhaib Driouech'in yine ilk dakikadan itibaren sahada yer alacağı anlamına geliyor gibi görünüyor. Ayrıca Paul Wanner ve Dennis Man'ın ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor; bu durumda Joël van den Berg ve Esmir Bajraktarevic kadro dışı kalacak.

PSV'nin muhtemel kadrosu: Kovár; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Veerman, Til, Wanner; Man, Pepi, Driouech.